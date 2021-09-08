Юный гепард сорвал семейную охоту: видео

Гепарды – известные спринтеры, которые могут догнать любую жертву – но далеко не всегда. Операторы BBC сняли видео из жизни молодой семьи гепардов в парке Серенгети: мать по кличке Аиша привела своих малышей на охоту, которая одновременно была уроком.
Аиша усложнила задачу тем, что выбрала для «занятия» незнакомую территорию. Погода тоже оставляла желать лучшего – на пятнистых кошек обрушился ливень. Конечно, это может распугать выбранных для поимки животных, но с другой стороны дождь может и помочь в охоте. Его шум заглушает все посторонние звуки, позволяя кошкам подкрасться как можно ближе, чтобы потом совершить свой знаменитый скоростной рывок.
Дочери внимательно следили за матерью и слушались ее, но сын по кличке Дума проявил самостоятельность. Ему не терпелось похвастаться победой или же помочь старшим, и он стремглав бросился к цели. Это привлекло внимание мирно пасущихся антилоп, и они успели убежать, пока малыш пытался за ними поспеть своими пока еще короткими шажками.
На этот раз семейство осталось без обеда, но взрослая опытная кошка наверняка нашла, чем обеспечить своих детенышей. Интересно, что гепардам не страшны ни дождь, ни слишком высокие температуры.