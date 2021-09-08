Юный гепард сорвал семейную охоту: видео

Гепарды – известные спринтеры, которые могут догнать любую жертву – но далеко не всегда. Операторы BBC сняли видео из жизни молодой семьи гепардов в парке Серенгети: мать по кличке Аиша привела своих малышей на охоту, которая одновременно была уроком.

Аиша усложнила задачу тем, что выбрала для «занятия» незнакомую территорию. Погода тоже оставляла желать лучшего – на пятнистых кошек обрушился ливень. Конечно, это может распугать выбранных для поимки животных, но с другой стороны дождь может и помочь в охоте. Его шум заглушает все посторонние звуки, позволяя кошкам подкрасться как можно ближе, чтобы потом совершить свой знаменитый скоростной рывок.