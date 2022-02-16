Рейтинг@Mail.ru

авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Звери

За что компанию Илона Маска обвиняют в жестоком обращении с животными?

Анастасия Баринова

Фото: Neuralink
Фото: Neuralink

Фото: Neuralink

Neuralink тестирует мозговые чипы на обезьянах.

Обезьян часто используют для экспериментов. В большинстве случаев действия носят гуманный характер, но бывают и исключения. Группа по защите прав животных обнаружила примеры жестокого обращения в биотехнологической компании Илона Маска Neuralink. Экологи располагают данными о том, что подопытные обезьяны подвергаются «сильным страданиям».

Комитет врачей за ответственную медицину (The Physicians Committee for Responsible Medicine / PCRM) обратился в Министерство сельского хозяйства США с требованием разобраться в этой ситуации и одновременно подал в суд. В качестве ответчиков выступают две организации: помимо Neuralink, это еще и Калифорнийский университет в Дейвисе, который за 1,4 миллиона долларов предоставил частной компании свои лабораторные ресурсы.

Провода в мозг и телепатия: Илон Маск представил секретный стартап

Провода в мозг и телепатия: Илон Маск представил секретный стартап

В распоряжении зоозащитников – более 600 документов, иллюстрирующих нарушение закона о правах животных. Комитет врачей утверждает, сотрудники Neuralink и университета использовали неразрешенное экспериментальное вещество, которое разрушало части мозга; не предоставляли умирающим обезьянам надлежащую ветеринарную помощь; не обеспечили психологическую помощь страдающим животным.

Макаки содержались в одиночных клетках, к их черепам были привинчены стальные штыри, они страдали от травм, судорог и инфекций после имплантации. У одной из обезьян отсутствовали пальцы на всех конечностях. Условия содержания были настолько ужасающи, что некоторых обезьян усыпляли еще до эксперимента.

Neuralink работает над  чипом, который при встраивании в организм повышает активность мозга. Он может помочь обрести двигательные функции людям с параличом. В апреле 2021 года Neuralink показала, как обезьяна играет в видеоигру силой мысли.

Обезьяна играет в видеоигру силой мысли: видео

Обезьяна играет в видеоигру силой мысли: видео

В ближайшее время компания планирует проверить технологию на людях. Отвечая на обвинения, представители Neuralink говорят, что без опытов на животных к этому шагу перейти невозможно. Истцы, по их мнению – это люди, которые «вообще против любых экспериментов над животными», а такой путь приведет науку в тупик.

Со своей стороны компания уверяет, что все действия велись в соответствии с правилами.

Читайте также

За что компанию Илона Маска обвиняют в жестоком обращении с животными?

Львицы подкрадываются к спящим детенышам гиены: видео

Зоопарк устроил для капибар романтический ужин: видео

Леопард-пенсионер Валера сыграл свадьбу с молодой самкой в Приморье

Как выглядит новорожденный трубкозуб: видео

Рекомендации

Карта, Россия

Маршрут построен: музейные истории за границами столиц
Планета Земля

«Китовый берег»: первый круглогодичный глэмпинг в Заполярье