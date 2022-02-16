За что компанию Илона Маска обвиняют в жестоком обращении с животными?

Neuralink тестирует мозговые чипы на обезьянах.

Обезьян часто используют для экспериментов. В большинстве случаев действия носят гуманный характер, но бывают и исключения. Группа по защите прав животных обнаружила примеры жестокого обращения в биотехнологической компании Илона Маска Neuralink. Экологи располагают данными о том, что подопытные обезьяны подвергаются «сильным страданиям».

Комитет врачей за ответственную медицину (The Physicians Committee for Responsible Medicine / PCRM) обратился в Министерство сельского хозяйства США с требованием разобраться в этой ситуации и одновременно подал в суд. В качестве ответчиков выступают две организации: помимо Neuralink, это еще и Калифорнийский университет в Дейвисе, который за 1,4 миллиона долларов предоставил частной компании свои лабораторные ресурсы.

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В распоряжении зоозащитников – более 600 документов, иллюстрирующих нарушение закона о правах животных. Комитет врачей утверждает, сотрудники Neuralink и университета использовали неразрешенное экспериментальное вещество, которое разрушало части мозга; не предоставляли умирающим обезьянам надлежащую ветеринарную помощь; не обеспечили психологическую помощь страдающим животным.

Макаки содержались в одиночных клетках, к их черепам были привинчены стальные штыри, они страдали от травм, судорог и инфекций после имплантации. У одной из обезьян отсутствовали пальцы на всех конечностях. Условия содержания были настолько ужасающи, что некоторых обезьян усыпляли еще до эксперимента.

Neuralink работает над чипом, который при встраивании в организм повышает активность мозга. Он может помочь обрести двигательные функции людям с параличом. В апреле 2021 года Neuralink показала, как обезьяна играет в видеоигру силой мысли.

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В ближайшее время компания планирует проверить технологию на людях. Отвечая на обвинения, представители Neuralink говорят, что без опытов на животных к этому шагу перейти невозможно. Истцы, по их мнению – это люди, которые «вообще против любых экспериментов над животными», а такой путь приведет науку в тупик.

Со своей стороны компания уверяет, что все действия велись в соответствии с правилами.