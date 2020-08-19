Зачем коалам отпечатки пальцев как у людей?

1. Люди Джеймса Кука коал не видели. Первое упоминание западного человека об этом австралийском звере относится к 1798 году. Джону Прайсу сумчатый медведь напомнил ленивца.

2. На языке австралийских племен название коал означает «не пить». Сумчатые медведи действительно не пьют. Нужную влагу они получают из листьев эвкалиптов, которые поедают в больших количествах, и росы, которая скапливается на них.

3. Коалы любят поспать. В течение суток они могут спать до 20 часов.

4. Коалы одиночки. Самцы сходятся с самками только в брачный период, обычно собирая вокруг себя гарем из 2-5 самок (самцов рождается меньше). Исследователи считают призывной брачный клик самца коалы одним из самых неромантичных. Говорят, что он аккумулирует в себе храп пьяницы, скрип двери и ворчание свиньи. Самец покидает самку вскоре после появления на свет наследника.

5. Детеныш в течение шести месяцев питается молоком матери. А потом, до перехода на взрослую пищу, около месяца кормится испражнениями матери, которые не являются обычными экскрементами, а представляют собой кашицу из полупереваренных листьев эвкалипта.

6. В 19 и 20-м столетиях густой мех сумчатых медведей привлекал охотников. Крайне медлительные и доверчивые животные были легкой добычей для огромного числа охотников. Только за период с 1908 по 1927 год было уничтожено 2 миллиона коал. Из их меха делали шляпы, шубы и игрушки. Только в 1927 году охота на коал была запрещена.