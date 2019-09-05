Зачем ти-рексу были нужны отверстия в черепе?

Может, эти отверстия были заполнены мышцами, которые помогали управлять массивными челюстями? Эта версия бытовала среди палеантологов почти век.
Но, по мнению анатома Кейси Холлидея из Университета Миссури, в такой реконструкции был огромный изъян.
«Так странно, если мышца начинается у челюсти, разворачивается на 90 градусов и проходит вдоль черепной коробки», – поясняет он.
«Сейчас у нас есть много убедительных доказательств наличия кровеносных сосудов в этой области, основанных на нашей работе с аллигаторами и другими рептилиями», – объяснил он.
Подобные «окошки», фенестры, можно найти в черепах животных, известных как диапсиды. В эту многочисленную входят птицы и пресмыкающиеся – вроде аллигаторов, черепах и ящериц. Считается, что фенестры образовались около 300 миллионов лет назад.
Чтобы выяснить, для чего предназначались эти отверстия у древних ящеров, исследователи изучили различные черепа их родственников, живущих в наши дни.
У аллигаторов, несмотря на массивные челюсти, фенестры были не мускулистыми, а пронизанными множеством кровеностных сосудов. С помощью инфракрасных термографов учёные пронаблюдали за некоторыми особями на ферме в Сент-Огастин, штат Флорида. Оказалось, что во время жары отверстия темнеют: очевидно, от них отливает кровь и голова животного охлажается. В прохладную пору отверстия выглядели ярче на экране тепловизора: это говорит о том, что циркуляция шла более активно, сберегая тепло.
Автор иллюстраций: Brian Engh / dontmesswithdinosaurs.com
Холлидей и его коллеги взяли тепловизионные камеры и отправились изучать группу аллигаторов в зоопарке «Ферма аллигаторов св. Августина».
Поскольку аллигаторы хладнокровны или экзотермичны, температура их тела зависит от температуры окружающей среды. Это означает, что их процессы терморегуляции очень отличаются от теплокровных или эндотермических организмов.
«Когда стало прохладнее, и аллигаторы пытались разогреться, наша тепловизионная система показала большие горячие точки в этих отверстиях на черепе, что указывает на повышение температуры.
Позже в тот день, когда стало теплее, отверстия стали темными, как будто их отключили для охлаждения. Это согласуется с предыдущими данными о том, что у аллигаторов есть перекрестная циркуляционная система – или, так сказать, внутренний термостат», – рассказал соавтор исследования Кент Влинт из Университета Флориды.
Ученые полагают, что тираннозавры использовали подобную тактику терморегуляции, но что это означает в более широком контексте их метаболизма, еще предстоит изучить.