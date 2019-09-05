Зачем ти-рексу были нужны отверстия в черепе?

Может, эти отверстия были заполнены мышцами, которые помогали управлять массивными челюстями? Эта версия бытовала среди палеантологов почти век.

Но, по мнению анатома Кейси Холлидея из Университета Миссури, в такой реконструкции был огромный изъян.

«Так странно, если мышца начинается у челюсти, разворачивается на 90 градусов и проходит вдоль черепной коробки», – поясняет он.

«Сейчас у нас есть много убедительных доказательств наличия кровеносных сосудов в этой области, основанных на нашей работе с аллигаторами и другими рептилиями», – объяснил он.