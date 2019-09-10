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Загадочная болезнь убивает десятки собак в Норвегии

10 сентября 2019
Учёные пока не могут найти объяснение происходящему.

Норвежское управление о безопасности пищевых продуктов сообщило о необычном недуге собак в Норвегии. Симптомы одинаковы – рвота и кровавая диарея. За минувшие выходные было зарегистрировано как минимум 25 смертельных случаев; большинство – в Осло и его окрестностях, а также в городах Берген и Тронхейм.

«Это очень серьезная болезнь для собак. Но мы пока не знаем, заразна ли она, или это просто серия отдельных случаев», – заявил представитель управления Оле-Герман Тронеруд.

Специалисты из Норвежского ветеринарного института заявили об обнаружении двух неуточненных бактерий при вскрытии животных, но пока не ясно, были ли они причиной смерти.

В соседней Швеции Национальный ветеринарный институт заявил, что его завалили вопросами от владельцев собак, обеспокоенных распространением болезни через границу.

Институт заявил, что в настоящее время у него нет информации, «что представляет из себя эта вспышка и опасна ли она для собак в Швеции».

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