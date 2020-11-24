Загнанная в угол гиена зовет на помощь: видео

В частном заповеднике Jock Safari Lodge, который находится в сердце нацпарка Крюгера (ЮАР), одному из туристов удалось заснять кадры атаки гиеновидных собак на самку гиены. Самка была замечена рядом с мертвым детенышем, которого она явно не хотела оставлять. Группа африканских диких собак могла решить съесть детеныша, но вопреки ожиданиям, они начали нападать на гиену вместо того, чтобы пытаться умыкнуть мертвое тело, которая та защищала.

Гиеновидные собаки окружили гиену, которая прижалась к камню-указателю, ни на шаг не отходя от детеныша. Она скалилась и стойко терпела все выпады диких псовых, поджимая хвост и кружась на месте, стараясь дать отпор врагам. Один раз она кинулась за гиеновидной собакой, лишившись спасительного укрытия в виде камня, который защищал ее хотя бы с одной стороны, и группа противников сразу осмелели, набрасываясь на хищницу все чаще.

Вся драка сопровождалась визгливыми криками гиены и стрекочущим лаем гиеновидных собак.