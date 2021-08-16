Закостеневший склад: в пещере нашли сотни тысяч звериных и человеческих костей

Полая пещера, называемая Умм-Джирсан, представляет собой протяженную систему лавовых каналов под вулканическими полями Харрат-Хайбара на северо-западе Саудовской Аравии. Она простирается на полтора километра, что делает Умм-Джирсан одной из самых протяженных лавовых трубок на Аравийском полуострове.
Внимательно изучив пещеру, ученые нашли в ней сотни тысяч костей, принадлежащих не менее чем 14 видам животных. Среди них крупный рогатый скот, лошади, верблюды, грызуны. Не менее интересная деталь – среди этих останков были найдены и человеческие.
По мнению исследователей, эта огромная груда костей, скорее всего, была собрана полосатыми гиенами (Hyaena hyaena), чьи останки также были найдены в пещере вместе с их окаменелым пометом.
Возможно, эту гигантскую коллекцию костей могли собрать и другие виды животных, например, лисы или волки. Но исследователи говорят, что масса доказательств указывает именно на гиен: волки обычно не разбрасывают кости далеко от места убийства, а лисы не могут утащить или с легкостью расправиться с такой крупной добычей.
Хотя кости животных обнаруживались в лавовой трубке Умм-Джирсан и до этого, ученые еще многого не понимают ни о видах животных, найденных в пещере, ни о том, что эти останки могут рассказать нам о палеоэкологии в регионе.
Хотя мы еще многого не знаем об Умм-Джирсан, исследователи надеются, что эта «гробница» послужит своеобразной капсулой времени, чтобы пролить свет на палеоэкологию и предысторию древней Аравии.
«В регионе, где сохранность костей очень плохая, такие места, как Умм-Джирсан, предлагают новые захватывающие возможности», – отметил Стюарт.