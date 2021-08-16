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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Звери

Закостеневший склад: в пещере нашли сотни тысяч звериных и человеческих костей

National Geographic Россия
16 августа 2021
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Фото: Mathew Stewart
Ученые полагают, что всему причиной гиены.

Полая пещера, называемая Умм-Джирсан, представляет собой протяженную систему лавовых каналов под вулканическими полями Харрат-Хайбара на северо-западе Саудовской Аравии. Она простирается на полтора километра, что делает Умм-Джирсан одной из самых протяженных лавовых трубок на Аравийском полуострове. 

Внимательно изучив пещеру, ученые нашли в ней сотни тысяч костей, принадлежащих не менее чем 14 видам животных. Среди них крупный рогатый скот, лошади, верблюды, грызуны. Не менее интересная деталь – среди этих останков были найдены и человеческие.  

По мнению исследователей, эта огромная груда костей, скорее всего, была собрана полосатыми гиенами (Hyaena hyaena), чьи останки также были найдены в пещере вместе с их окаменелым пометом. 

«Эти твари – заядлые собиратели костей, которые они собирают в свои логова для пищи, кормления молодняка или хранения в тайнике. Материал в Умм-Джирсане накопился за последние 7000 лет, что свидетельствует о прекрасных условиях для сохранения костей внутри лавовой трубки», – Мэтью Стюарт, зооархеолог из Института химической экологии Макса Планка в Германии.
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Возможно, эту гигантскую коллекцию костей могли собрать и другие виды животных, например, лисы или волки. Но исследователи говорят, что масса доказательств указывает именно на гиен: волки обычно не разбрасывают кости далеко от места убийства, а лисы не могут утащить или с легкостью расправиться с такой ​​крупной добычей.

Хотя кости животных обнаруживались в лавовой трубке Умм-Джирсан и до этого, ученые еще многого не понимают ни о видах животных, найденных в пещере, ни о том, что эти останки могут рассказать нам о палеоэкологии в регионе. 

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Пещера Умм-Джирсан буквально наводнена костями
Фото: Mathew Stewart
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Ученые полагают, что коллекцию костей за 7 тысяч лет собрали полосатые гиены
Фото: Wikimedia Commons

Хотя мы еще многого не знаем об Умм-Джирсан, исследователи надеются, что эта «гробница» послужит своеобразной капсулой времени, чтобы пролить свет на палеоэкологию и предысторию древней Аравии.

«В регионе, где сохранность костей очень плохая, такие места, как Умм-Джирсан, предлагают новые захватывающие возможности», – отметил Стюарт. 

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