Закостеневший склад: в пещере нашли сотни тысяч звериных и человеческих костей

Полая пещера, называемая Умм-Джирсан, представляет собой протяженную систему лавовых каналов под вулканическими полями Харрат-Хайбара на северо-западе Саудовской Аравии. Она простирается на полтора километра, что делает Умм-Джирсан одной из самых протяженных лавовых трубок на Аравийском полуострове.

Внимательно изучив пещеру, ученые нашли в ней сотни тысяч костей, принадлежащих не менее чем 14 видам животных. Среди них крупный рогатый скот, лошади, верблюды, грызуны. Не менее интересная деталь – среди этих останков были найдены и человеческие.

По мнению исследователей, эта огромная груда костей, скорее всего, была собрана полосатыми гиенами (Hyaena hyaena), чьи останки также были найдены в пещере вместе с их окаменелым пометом.