«Замурчательная» музыка: нужна ли котам аудиотерапия?

Использование музыки приобретает все большую популярность в медицине. Исследования показывают, что аудиотерапия способна позитивно влиять на состояние пациентов: от улучшения двигательной и когнитивной функции у пациентов с инсультом до снижения беспокойства, связанного с медицинским осмотром, диагностическими процедурами и хирургией.

Эффективность благоприятного воздействия музыки изучается и на животных, в том числе на кошках. Исследования, опубликованные ранее в Journal of Feline Medicine and Surgery, показали, что кошки, находящиеся под общим наркозом, остаются физиологически чувствительными к музыке. Более того, они, возможно, находятся в более расслабленном состоянии при прослушивании классической музыки, нежели слушая поп-музыку или хэви-метал.

В новом исследовании ученые из Университета штата Луизиана изучили влияние на кошек музыки, созданной специально для них. Приятные для людей музыкальные произведения обычно имеют частоту, похожую на пульс человека в состоянии покоя, и содержат частоты из нашего вокального диапазона. Этот принцип был использован для создания специализированной музыки для кошек — при ее написании использовались аффилиативные вокализации кошек: мурчание и звуки вскармливания, а также частота на две октавы выше человеческого вокального диапазона.