«Замурчательная» музыка: нужна ли котам аудиотерапия?

Использование музыки приобретает все большую популярность в медицине. Исследования показывают, что аудиотерапия способна позитивно влиять на состояние пациентов: от улучшения двигательной и когнитивной функции у пациентов с инсультом до снижения беспокойства, связанного с медицинским осмотром, диагностическими процедурами и хирургией.
Эффективность благоприятного воздействия музыки изучается и на животных, в том числе на кошках. Исследования, опубликованные ранее в Journal of Feline Medicine and Surgery, показали, что кошки, находящиеся под общим наркозом, остаются физиологически чувствительными к музыке. Более того, они, возможно, находятся в более расслабленном состоянии при прослушивании классической музыки, нежели слушая поп-музыку или хэви-метал.
В новом исследовании ученые из Университета штата Луизиана изучили влияние на кошек музыки, созданной специально для них. Приятные для людей музыкальные произведения обычно имеют частоту, похожую на пульс человека в состоянии покоя, и содержат частоты из нашего вокального диапазона. Этот принцип был использован для создания специализированной музыки для кошек — при ее написании использовались аффилиативные вокализации кошек: мурчание и звуки вскармливания, а также частота на две октавы выше человеческого вокального диапазона.
Ученые провели эксперимент на двадцати домашних кошках в ветеринарной клинике. При осмотре им в течение двадцати минут включали специализированную музыку (Scooter Bere's Aria — David Teie) или «Элегию» композитора Габриэля Форе, в третьем случае осмотр проводился в тишине. Осмотры проводились с интервалом раз в две недели, и каждая из кошек по разу подверглась каждому из звуковых воздействий. Исследователи оценили уровень стресса животных, основываясь на их реакции на людей, позе тела, поведении, а также на соотношении нейтрофилов и лимфоцитов в образцах крови.
Исследование показало, что кошки были менее подвержены стрессу во время обследования при воспроизведении специализированной музыки. Однако этот эффект не нашел отражения на нейтрофилах и лимфоцитах животных. Возможно, двадцати минут было недостаточно, чтобы музыка повлияла на эти параметры.
Первый в мире альбом для релаксации животных под названием «Музыка для кошек» был издан в 2016 году. Его автором стал американский композитор Дэвид Теи, который перед изданием альбома проводил собственные эксперименты, изучая влияние различных звуков на кошек.
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