Заразительная зевота оказалась координирующим сигналом у львов

Хотя зевание присуще большинству позвоночных животных, ученые все еще недостаточно знают об этом, казалось бы, простом явлении. Большинство исследований спонтанного зевания указывают на его физиологическую функцию: увеличение притока крови к голове, насыщение кислородом и охлаждение мозга.

Но один из самых больших нерешенных вопросов — заразительная зевота, которая не ограничивается особями одного вида (например, собаки часто зевают в ответ на зевоту хозяина).

Исследователи уже изучали заразительную зевоту у человека, шимпанзе, волков, домашних собак, овец и слонов. Теперь их внимание привлекли львы (Panthera leo). В новой работе, рассмотревшей поведение диких львов в Южной Африке, говорится, что будучи «зараженными» чужим зевком, эти животные, как правило, координировали свои движения.