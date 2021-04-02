Заразительная зевота оказалась координирующим сигналом у львов

Хотя зевание присуще большинству позвоночных животных, ученые все еще недостаточно знают об этом, казалось бы, простом явлении. Большинство исследований спонтанного зевания указывают на его физиологическую функцию: увеличение притока крови к голове, насыщение кислородом и охлаждение мозга.
Но один из самых больших нерешенных вопросов — заразительная зевота, которая не ограничивается особями одного вида (например, собаки часто зевают в ответ на зевоту хозяина).
Исследователи уже изучали заразительную зевоту у человека, шимпанзе, волков, домашних собак, овец и слонов. Теперь их внимание привлекли львы (Panthera leo). В новой работе, рассмотревшей поведение диких львов в Южной Африке, говорится, что будучи «зараженными» чужим зевком, эти животные, как правило, координировали свои движения.
Это означает, что заразительное зевание может быть особенно важно для социальных видов, таких как львы, которые должны работать вместе, чтобы охотиться, выращивать детенышей и защищаться от посторонних, отмечает Паладжи.
За пять месяцев Паладжи и её коллеги отследили поведение 19 львов в двух прайдах, живущих в заповеднике «Макалали». Результаты показали, что вероятность зевоты была более чем в 139 раз выше, если лев только что видел, как зевает другой член прайда, по сравнению с тем, кто не видел этого.
Самопроизвольное зевание было особенно частым, когда львы были расслаблены и переходили от сна к бодрствованию или наоборот. Это подтверждает гипотезу о том, что у львов, как и у людей, зевота увеличивает кровоток и приводит к охлаждению мозга.
Но самым удивительным было подражательное поведение. Исследователи неоднократно наблюдали следующую картину: если два льва лежали, и один зевал, другой зевал вслед. Затем первый зевнувший вставал, и другой лев вставал за ним.
По словам Эндрю Гэллапа, директора лаборатории адаптивного поведения и познания Политехнического института SUNY в Ютике, штат Нью-Йорк, исследование подтверждает теорию о том, что заразительное зевание могло развиться для повышения групповой бдительности среди животных, которые живут совместно.
Гэллап считает, что подобное зевание может «иметь преимущества для коллективного осознания и обнаружения угроз». Он также согласен с Паладжи в том, что львы, вероятно, испытывают такие же благотворные физиологические воздействия на мозг при зевании, что и люди.
Даже с учетом новых данных Паладжи признает, о причинах заразительной зевоты животных еще многое предстоит узнать. Например, исследование не выяснило, приводили ли эти случаи заражения зевотой к увеличению успешности охоты или другим благоприятным результатам.
Заразительное зевание может выполнять несколько функций в коллективе животных; Например, у павианов гелада (Theropithecus gelada) есть три разных типа зевоты, которые передают разные сообщения, такие как дружелюбие или агрессия, говорит Паладжи.
По ее словам, роль сочувствия в заразительном зевании — это, пожалуй, самая обсуждаемая область исследования зевоты. Многие предполагают, что заразительное зевание связывает животных эмоционально друг с другом, но доказательств такой прямой связи недостаточно.
«Если вы зеваете, и я отвечаю на ваш зевок сразу после того, как мы начинаем вести себя так же, это может улучшить нашу способность интерпретировать поведение друг друга. В этом смысле заражение зевотой может иметь важное значение для развития более высоких форм социальности», — заключает Паладжи.