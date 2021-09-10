Зебра пытается преодолеть бурную реку на глазах у своего жеребенка: видео

В этом видео за несколько минут разыгралась целая драма, а началось все с того, что табун зебр подошел к очередной реке. Во главе табуна – зебра Шани. За ней следует ее жеребенок и остальные члены группы, а замыкает колонну жеребец Пунда. Одна из рек не выглядит слишком широкой, но имеет бурное течение. Сможет ли табун перейти ее вброд, непонятно, и Шани отважно бросается в воду, чтобы проверить это. Потоки воды тут же уносят ее вниз по течению, а жеребенок и остальные члены семейной группы могут лишь беспомощно наблюдать за этим с берега.