Зебра пытается преодолеть бурную реку на глазах у своего жеребенка: видео

Табун зебр, живущих в парке Серенгети, постоянно скачет по обширным территориям с места на место, скрываясь от хищников и исследуя новые луга. На пути им попадаются настоящие лабиринты рек, и если некоторые преодолеть легко, то другие становятся серьезным вызовом.
В этом видео за несколько минут разыгралась целая драма, а началось все с того, что табун зебр подошел к очередной реке. Во главе табуна – зебра Шани. За ней следует ее жеребенок и остальные члены группы, а замыкает колонну жеребец Пунда. Одна из рек не выглядит слишком широкой, но имеет бурное течение. Сможет ли табун перейти ее вброд, непонятно, и Шани отважно бросается в воду, чтобы проверить это. Потоки воды тут же уносят ее вниз по течению, а жеребенок и остальные члены семейной группы могут лишь беспомощно наблюдать за этим с берега.
Пунда не выпускает Шани из виду, даже когда ее уносит дальше по реке. Он бежит за ней галопом совсем близко к кромке воды, словно надеясь помочь подруге. К счастью, молодая и сильная зебра нашла в себе силы преодолеть течение и выбраться на сушу в другом месте. Ее поступок показал, что табун и тем более слабый тонконогий детеныш не справятся с таким переходом, и группа нашла новое, более подходящее место для брода.
Посмотрите, как в Кении спасают осиротевшую зебру.