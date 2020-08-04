Зебра сбежала из пасти голодного крокодила: видео

Крокодил схватил зебру, когда стадо этих животных пересекало реку Мара, недалеко от заповедника Масаи-Мара на юге Кении.
На видео видно, как зебра отчаянно пытается добраться до берега, а в паре метров от суши в кадре появляется крокодил, схвативший свою жертву за правую переднюю ногу. Через мгновение сзади подкрадывается еще одна рептилия, и шансы зебры выжить кажутся уже совсем ничтожными, однако каким-то образом животному удается освободиться от челюстей хищника.
Автор ролика сообщил, что это происшествие было снято 22 июля.
Заповедник Масаи-Мара знаменит большим количеством обитающих в нём животных, а также ежегодной Великой миграцией — одним из самых впечатляющих природных явлений в мире, в котором участвуют около 1,3 млн голубых антилоп гну (Connochaetes taurinus) 500 тысяч газелей Томпсона (Eudorcas thomsonii) и 200 тысяч зебр Гранта (Equus quagga boehmi).
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