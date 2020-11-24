Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №204, ноябрь
National Geographic Traveler № 4 (76), сентябрь-октябрь
Экспедиция «9 легенд Русского Севера»
Звери

Жадная соня наелась и застряла в кормушке для птиц: фото

Анастасия Крутикова
24 ноября 2020
1027224256_12a4c36951_k.jpg
Фото: Nicolo Bonazzi / Flickr
«Все потому, что кто-то слишком много ест!»

Шерил Хьюис, 72-летняя жительница острова Уайт, была крайне удивлена, когда обнаружила в кормушке для птиц в своем саду растолстевшую соню. Голодный зверек забрался туда накануне и набивал себе брюхо (и щеки) до того момента, пока не наелся. Тут-то и выяснилось, что за время своего пиршества соня умудрилась так располнеть, что выбраться из кормушки она уже не могла. Грызун провел в пластиковой «ловушке» больше двух часов, развалившись на горстке проса и семян, пока переваривал съеденное. 

На зиму сони впадают в спячку, перед которой стараются основательно подкрепиться. Судя по всему, эта соня явно справилась с возложенной на нее природой миссией. Сидя в кормушке, она даже не обращала внимания на птиц, снующих вокруг. 

«Я была удивлена, увидев эту пухлую соню в моей кормушке для птиц. Но я рада, что ей удалось наесться всласть», — Шерил Хьюис.

Подивившись на соню, женщина решила помочь зверьку. Чтобы не навредить ему, она нашла в Facebook сообщество о сонях в соседнем графстве Хемпшир и связалась с руководительницей группы, Кэтрин Холдер. Позже Холдер рассказала: «Шерил была немного напугана тем, что нашла зверька в своей кормушке. А я совершенно не могла поверить в это, когда увидела фото. Но тоже решила, что это довольно весело».

После того, как Кэтрин подтвердила, что животное в кормушке действительно является соней (часто люди принимают за сонь других грызунов), она посоветовала Шерил отнести ее к ближайшей густой растительности в саду и оставить кормушку там, дождавшись, пока соня сама оттуда не выберется. Вскоре так и произошло. 

рекомендации
Ноутбук, компьютер

На что способен ASUS Zenbook Flip S? Рассказывает фотограф Иван Куринной

Звезда

Канадец на коньках спас оленей, застрявших на льду озера: видео

Москва

Огни большого города с AZIMUT Hotel Смоленская: праздник с прекрасными видами на Москву