Жадная соня наелась и застряла в кормушке для птиц: фото

Шерил Хьюис, 72-летняя жительница острова Уайт, была крайне удивлена, когда обнаружила в кормушке для птиц в своем саду растолстевшую соню. Голодный зверек забрался туда накануне и набивал себе брюхо (и щеки) до того момента, пока не наелся. Тут-то и выяснилось, что за время своего пиршества соня умудрилась так располнеть, что выбраться из кормушки она уже не могла. Грызун провел в пластиковой «ловушке» больше двух часов, развалившись на горстке проса и семян, пока переваривал съеденное.
На зиму сони впадают в спячку, перед которой стараются основательно подкрепиться. Судя по всему, эта соня явно справилась с возложенной на нее природой миссией. Сидя в кормушке, она даже не обращала внимания на птиц, снующих вокруг.
Dormouse gets stuck in a bird feeder after he ate so much he got too fat to escape | Daily Mail Online https://t.co/Q2xxHn9rj4— Pam Robinson (@PamRobi21116536) November 20, 2020
Подивившись на соню, женщина решила помочь зверьку. Чтобы не навредить ему, она нашла в Facebook сообщество о сонях в соседнем графстве Хемпшир и связалась с руководительницей группы, Кэтрин Холдер. Позже Холдер рассказала: «Шерил была немного напугана тем, что нашла зверька в своей кормушке. А я совершенно не могла поверить в это, когда увидела фото. Но тоже решила, что это довольно весело».
После того, как Кэтрин подтвердила, что животное в кормушке действительно является соней (часто люди принимают за сонь других грызунов), она посоветовала Шерил отнести ее к ближайшей густой растительности в саду и оставить кормушку там, дождавшись, пока соня сама оттуда не выберется. Вскоре так и произошло.