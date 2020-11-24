Жадная соня наелась и застряла в кормушке для птиц: фото

Шерил Хьюис, 72-летняя жительница острова Уайт, была крайне удивлена, когда обнаружила в кормушке для птиц в своем саду растолстевшую соню. Голодный зверек забрался туда накануне и набивал себе брюхо (и щеки) до того момента, пока не наелся. Тут-то и выяснилось, что за время своего пиршества соня умудрилась так располнеть, что выбраться из кормушки она уже не могла. Грызун провел в пластиковой «ловушке» больше двух часов, развалившись на горстке проса и семян, пока переваривал съеденное.

На зиму сони впадают в спячку, перед которой стараются основательно подкрепиться. Судя по всему, эта соня явно справилась с возложенной на нее природой миссией. Сидя в кормушке, она даже не обращала внимания на птиц, снующих вокруг.