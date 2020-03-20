Желтозадых хомячков нашли на высоте 6739 метров. Это рекорд для млекопитающих!

Гибкость животных в выборе местообитания всегда восхищала биологов, не говоря уже о том, что ученым приходится постоянно пересматривать границы возможного для самых разных зверей из-за новых и новых открытий о приспособляемости их организма.

Например, выяснено, что на большой высоте теплокровные позвоночные вынуждены справляться с комбинацией стрессовых факторов окружающей среды, наиболее значительными из которых являются пониженное парциальное давление кислорода (гипоксия) и низкие температуры. Тем не менее, многочисленные млекопитающие и птицы, живущие высоко в горах, приспособились выживать на удивительно больших высотах до тех пор, пока могут найти пищу.

Считается, что верхние пределы высот обитания диких млекопитающих в Гималаях и Андах находятся в диапазоне 5200–5800 м над уровнем моря. Однако одна из альпинистских экспедиций обнаружила в Андах на вершине вулкана Льюльяйльяко высотой 6739 метров один из подвидов желтозадых листоухих хомячков — Phyllotis xanthopygus rupestris.

Эти грызуны семейства хомяковых распространены по всей Южной Америке и обитают в совершенно разных условиях от саванн и пустынь до высокогорных районов.