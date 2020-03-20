Желтозадых хомячков нашли на высоте 6739 метров. Это рекорд для млекопитающих!

Гибкость животных в выборе местообитания всегда восхищала биологов, не говоря уже о том, что ученым приходится постоянно пересматривать границы возможного для самых разных зверей из-за новых и новых открытий о приспособляемости их организма.
Например, выяснено, что на большой высоте теплокровные позвоночные вынуждены справляться с комбинацией стрессовых факторов окружающей среды, наиболее значительными из которых являются пониженное парциальное давление кислорода (гипоксия) и низкие температуры. Тем не менее, многочисленные млекопитающие и птицы, живущие высоко в горах, приспособились выживать на удивительно больших высотах до тех пор, пока могут найти пищу.
Считается, что верхние пределы высот обитания диких млекопитающих в Гималаях и Андах находятся в диапазоне 5200–5800 м над уровнем моря. Однако одна из альпинистских экспедиций обнаружила в Андах на вершине вулкана Льюльяйльяко высотой 6739 метров один из подвидов желтозадых листоухих хомячков — Phyllotis xanthopygus rupestris.
Эти грызуны семейства хомяковых распространены по всей Южной Америке и обитают в совершенно разных условиях от саванн и пустынь до высокогорных районов.
Однако высота, на которой были замечены грызуны, намного превосходит существовавшие известные рекорды для диких млекопитающих, поэтому вслед за альпинистами на вершину вулкана отправилась международная группа ученых во главе с Джеем Шторцем из Университета Линкольна в Небраске.
Ученые замечали различных грызунов на подступах к вершине, а затем подтвердили данные, полученные от альпинистов. На вершине Льюльяйльяко были обнаружены не только желтозадые хомячки P. Xanthopygus, но и листоухие хомячки вида Phyllotis limatus.
Ученые отмечают, что это открытие вызывает много новых эволюционных и экологических вопросов. Например, развились ли у высокогорных хомячков генетически обусловленные адаптации к гипоксии, которые отличают их от особей, обитающих на низменностях? В какой степени способность переносить столь разные условия окружающей среды объясняется акклиматизацией? Наконец, ученые просто не знают, что едят эти грызуны, поскольку растительность на вулкане заканчивается уже на высоте 2 000 метров.
Авторы работы отмечают, что на эти вопросы должны ответить будущие экспедиции, которы будут сочетать в себе высотные исследования и научные открытия.