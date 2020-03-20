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Звери

Желтозадых хомячков нашли на высоте 6739 метров. Это рекорд для млекопитающих!

20 марта 2020
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Фото: Marcial Quiroga-Carmona
Ученые не понимают, как они выживают в экстремальных условиях высокогорья.

Гибкость животных в выборе местообитания всегда восхищала биологов, не говоря уже о том, что ученым приходится постоянно пересматривать границы возможного для самых разных зверей из-за новых и новых открытий о приспособляемости их организма.

Например, выяснено, что на большой высоте теплокровные позвоночные вынуждены справляться с комбинацией стрессовых факторов окружающей среды, наиболее значительными из которых являются пониженное парциальное давление кислорода (гипоксия) и низкие температуры. Тем не менее, многочисленные млекопитающие и птицы, живущие высоко в горах, приспособились выживать на удивительно больших высотах до тех пор, пока могут найти пищу.

Считается, что верхние пределы высот обитания диких млекопитающих в Гималаях и Андах находятся в диапазоне 5200–5800 м над уровнем моря. Однако одна из альпинистских экспедиций обнаружила в Андах на вершине вулкана Льюльяйльяко высотой 6739 метров один из подвидов желтозадых листоухих хомячков — Phyllotis xanthopygus rupestris.

Эти грызуны семейства хомяковых распространены по всей Южной Америке и обитают в совершенно разных условиях от саванн и пустынь до высокогорных районов. 

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Место обнаружения Phyllotis xanthopygus rupestris.
Фото: biorxiv.org
Вулкан Льюльяйльяко
Вулкан Льюльяйльяко
Фото: biorxiv.org

Однако высота, на которой были замечены грызуны, намного превосходит существовавшие известные рекорды для диких млекопитающих, поэтому вслед за альпинистами на вершину вулкана отправилась международная группа ученых во главе с Джеем Шторцем из Университета Линкольна в Небраске.

Ученые замечали различных грызунов на подступах к вершине, а затем подтвердили данные, полученные от альпинистов. На вершине Льюльяйльяко были обнаружены не только желтозадые хомячки P. Xanthopygus, но и листоухие хомячки вида Phyllotis limatus.

«Мы, возможно, вообще недооценили пределы высотного диапазона и физиологические способности мелких млекопитающих просто потому, что самые высокие вершины мира остаются относительно неизученными биологами», — отрывок из исследования.

Ученые отмечают, что это открытие вызывает много новых эволюционных и экологических вопросов. Например, развились ли у высокогорных хомячков генетически обусловленные адаптации к гипоксии, которые отличают их от особей, обитающих на низменностях? В какой степени способность переносить столь разные условия окружающей среды объясняется акклиматизацией? Наконец, ученые просто не знают, что едят эти грызуны, поскольку растительность на вулкане заканчивается уже на высоте 2 000 метров.

Авторы работы отмечают, что на эти вопросы должны ответить будущие экспедиции, которы будут сочетать в себе высотные исследования и научные открытия.