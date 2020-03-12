Жестокая борьба гиен за территорию: видео

Гид, много лет проработавшая в природных парках, никогда не видела, чтобы гиены сражались не из-за еды. Она отправила снятый материал экспертам по гиенам: знание о поведении диких зверей, сколь бы ужасающим оно ни казалось, необходимо человеку, вторгающемуся в среду их обитания.

Специалисты пояснили, что все четыре гиены, которых видела Вики — самцы. Вероятнее всего, их жертва была ранее изгнана из своей группы, и ей требовалось найти новых спутников. Но происходит это нелегко, конкуренция высока, и в данном случае гиены не захотели принять к себе еще одну особь мужского пола.

Узнайте о поведении и социальных связях гиен.