Жестокие сурикаты «танцуют» перед сражением. И это помогает победить!

Сурикаты (Suricata suricatta) – мелкие хищники из семейства виверровых, ближайшие родственники мангустов. Благодаря их размерам, очаровательной стойке (когда зверьки вытягиваются в столбик), и, конечно, мультфильму «Король лев» мы считаем этих млекопитающих забавными и дружелюбными. Однако это вовсе не так. Несколько лет назад ученые выяснили, что сурикаты — самые опасные и кровожадные млекопитающие на Земле. Уровень внутривидового насилия у сурикатов составляет 19,4%, то есть каждая пятая смерть происходит от лап сородичей.
Сурикаты живут колониями, но главной единицей их социума остается семья, в которой царит строгий матриархат. Всей жизнью семьи управляет главная самка: она выбирает нору, в которой будет жить семья, место кормёжки, и, самое главное, лишь она имеет право рожать детёнышей. Также в группе есть доминантный самец,. И если внутри группы сородичи заботятся друг о друге, вместе ищут еду, ухаживают за детенышами и роют норы (хотя и драки случаются), то к чужакам из других групп они относятся крайне агрессивно и нередко целыми кланами бьются насмерть, чтобы отстоять свою территорию, границы которой сурикаты ревностно охраняют.
Исследователи в течение 11 лет наблюдали за сурикатами (Suricata suricatta) в пустыне Калахари. Всего они изучили поведение 10 групп и зафиксировали 422 эпизода межгрупповых взаимодействий. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Proceedings of the Royal Society B.
Более чем в половине случаев (67%) кланы сурикатов проявляли агрессию к чужакам из других групп, преследуя противника или исполняя «боевой танец», который включает коллективное поднятие хвостов вертикально и . Так сурикаты демонстрируют решительную готовность к бою.
Всего было выявлено шесть различных видов поведения при столкновении между кланами сурикатов, которые чаще всего поэтапно сменяли друг друга. Сурикаты могли пристально наблюдать за противником (1), потом начинали преследовать его (2), исполняли «боевой танец» (группа ученых назвала так поведение, когда зверьки разом распушали шерсть и поднимали свои хвосты вертикально, показывая готовность к бою) –(3), разрывали норы противника (после того, как загоняли их обратно на их территорию) – (4) и затем вступали в драку (5). Также группа могла просто не вступать во взаимодействие с конкурентами (6).
В подавляющем большинстве случаев (86%) такая межгрупповая агрессия заканчивалась отступлением одной из двух групп перед непосредственным физическим контактом, то есть «боевого танца» оказывалось достаточно для обращения противника в бегство. Тем не менее, в нескольких случаях (9%) встречи двух кланов приводили к драке «стенка на стенку», которая заканчивалась как минимум одним убитым и в которой участвовали все представители семейств, кроме детенышей.
(Intergroup aggression in meerkats / Proceedings of the Royal Society B)
Исследователи обнаружили, что почти половина (48%) всей агрессии между группами была инициирована доминантным самцом, 15% – доминантной самкой, 14,5% – подчиненным самцом и 12% – подчиненной самкой. Кроме того, кланы сурикатов с большим количеством участников и детенышей имели больше шансов на победу.
Столкновения в большинстве случаев приводили к тому, что проигравшая группа перемещалась ближе к центру своих территорий, а победившая расширяла владения.
Антрополог Марк Дайбл из Кембриджа считает, что межгрупповое поведение сурикатов может помочь лучше понять насилие среди людей.
«Мы показали, что, хотя межгрупповая агрессия сурикатов лишь изредка приводит к гибели какой-либо из особей, выигрыш в боях с соседними группами имеет решающее значение для сохранения территории. В суровой полупустыне Калахари хорошая территория имеет решающее значение для выживания группы и долгосрочного успеха», – говорит Дайбл. Таким образом, межгрупповая конкуренция является главным фактором естественного отбора среди сурикатов, повышая вероятность выживания крупных групп и обрекая на смерть мелкие группы и одиночек.
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