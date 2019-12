Жестокие сурикаты «танцуют» перед сражением. И это помогает победить!

Исследователи в течение 11 лет наблюдали за сурикатами (Suricata suricatta) в пустыне Калахари. Всего они изучили поведение 10 групп и зафиксировали 422 эпизода межгрупповых взаимодействий. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Более чем в половине случаев (67%) кланы сурикатов проявляли агрессию к чужакам из других групп, преследуя противника или исполняя «боевой танец», который включает коллективное поднятие хвостов вертикально и . Так сурикаты демонстрируют решительную готовность к бою.

Всего было выявлено шесть различных видов поведения при столкновении между кланами сурикатов, которые чаще всего поэтапно сменяли друг друга. Сурикаты могли пристально наблюдать за противником (1), потом начинали преследовать его (2), исполняли «боевой танец» (группа ученых назвала так поведение, когда зверьки разом распушали шерсть и поднимали свои хвосты вертикально, показывая готовность к бою) –(3), разрывали норы противника (после того, как загоняли их обратно на их территорию) – (4) и затем вступали в драку (5). Также группа могла просто не вступать во взаимодействие с конкурентами (6).

В подавляющем большинстве случаев (86%) такая межгрупповая агрессия заканчивалась отступлением одной из двух групп перед непосредственным физическим контактом, то есть «боевого танца» оказывалось достаточно для обращения противника в бегство. Тем не менее, в нескольких случаях (9%) встречи двух кланов приводили к драке «стенка на стенку», которая заканчивалась как минимум одним убитым и в которой участвовали все представители семейств, кроме детенышей.



(Intergroup aggression in meerkats / Proceedings of the Royal Society B)

Исследователи обнаружили, что почти половина (48%) всей агрессии между группами была инициирована доминантным самцом, 15% – доминантной самкой, 14,5% – подчиненным самцом и 12% – подчиненной самкой. Кроме того, кланы сурикатов с большим количеством участников и детенышей имели больше шансов на победу.