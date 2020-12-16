Жираф устроил погоню за внедорожником во время сафари: видео

Погоню жирафа (Giraffa camelopardalis) за внедорожником запечатлел на камеру 27-летний учитель и фотограф Дикен Мучена, который находился в автомобиле во время сафари в кенийском заповеднике Масаи-Мара.
По словам Дикена, группа туристов посетила пастбище жирафов в заповеднике, а когда автомобиль повернул назад, одно из парнокопытных отделилось от группы сородичей и начало погоню за внедорожником.
Дикое животное преследовало туристов в течение нескольких минут и пару раз едва не столкнулось с автомобилем. В результате водителю удалось свернуть с пути жирафа и благополучно уехать из этого места.
Туристы, похоже, не слишком испугались жирафа, однако Мучена уверяет, что все-таки испытал определенный страх.
«Поначалу жираф казался безобидным, но внезапно он изменился и выгнал нас из своей естественной среды обитания. В определенный момент он даже пытался заблокировать нам выход, но нам удалось уехать. Это определенно было страшным приключением», — говорит Мучена.
Жирафы крайне редко конфликтуют с людьми, однако их нельзя назвать совершенно безобидными животными. В 2018 году в Национальном парке Крюгера самка жирафа напала на женщину, гулявшую с трехлетним сыном, покусав их и нанеся травмы копытами. По мнению биологов, животное увидело в людях угрозу своему двухмесячному детенышу.
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