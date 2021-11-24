Жираф защищает новорожденного детеныша от львицы: трагическое видео

Именно в такой момент семейство жирафов попало в кадр группы туристов, осматривавших парк Масаи-Мара. Детеныш жирафа, едва освоив первые шаги, тут же побежал исследовать территорию, не понимая, что за ним пристально следят гиены и львица. Впрочем, гиены быстро потеряли интерес к добыче, не желая противостоять «царице зверей», а та продолжала ждать своего шанса и преследовала малыша на протяжении шести километров.

Мать сопровождала жирафенка, подталкивая его ногами прочь от львицы, но это сыграло злую шутку – в какой-то момент малыш свалился в овраг. Это дало хищнице преимущество: она набросилась на беспомощного детеныша и потащила его к воде.

Люди наблюдали за развитием событий с замиранием сердца, не имея права вмешиваться в естественный ход событий. Все были уверены, что детеныш погиб, но самка жирафа наконец смогла спуститься в овраг и снова прогнала львицу. Однако пока она оборонялась, выживший малыш на своих нетвердых ногах забрел в воду, где потерял равновесие и утонул.

Осторожно! Жестокие кадры: