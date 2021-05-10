Животные могут смеяться: зачем они это делают?

Ученые поясняют: когда люди смеются, они дают окружающим информацию о собственном веселье и приглашают разделить это настроение. Те животные, в поведении которых есть элементы игры, используют смех с похожими целями. В мире природы игра может выглядеть хаотично и напоминать драку, поэтому представителям фауны важно показать свои мирные намерения и отсутствие желания нападать по-настоящему. Смех также может звучать как приглашение присоединиться к игре.