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Звери

Животные могут смеяться: зачем они это делают?

Анастасия Баринова
10 мая 2021
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Фото: Pixabay
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Фото: Pixabay
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Фото: Pixabay
Американские ученые нашли более 60 видов животных, использующих смех в общении друг с другом.

Изучая эволюцию человеческих эмоций, ученые пришли к выводу, что смех появился для того, чтобы сигнализировать окружающим о дружелюбных намерениях, сотрудничестве, взаимопонимании. Специалисты Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе решили рассмотреть феномен смеха в животном мире. В поисках упоминаний о любых голосовых сигналах, которые можно истолковать как смех, ученые просмотрели научную литературу по игровому поведению животных. 

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Исследователи анализировали описания вокализации животных, такие как тональность, громкость, длину, ритмичность и повторы. Подобная вокальная «игра» была обнаружена как минимум у 65 видов. В этот список входят различные приматы, коровы, собаки, лисы, тюлени и мангусты, а также три вида птиц, включая попугаев и распространенных в Австралии ворон-свистунов. Одновременно отмечались документальные свидетельства использования языка тела (самыми известными примерами является мимика приматов и собак).

«Эта работа демонстрирует, как явление, которое когда-то считалось сугубо человеческим, оказалось тесно связанным с поведением видов, отделенных от людей десятками миллионов лет», – соавтор исследования Грег Брайант (Greg Bryant).

Ученые поясняют: когда люди смеются, они дают окружающим информацию о собственном веселье и приглашают разделить это настроение. Те животные, в поведении которых есть элементы игры, используют смех с похожими целями. В мире природы игра может выглядеть хаотично и напоминать драку, поэтому представителям фауны важно показать свои мирные намерения и отсутствие желания нападать по-настоящему. Смех также может звучать как приглашение присоединиться к игре. 

Проделанная работа помогает лучше понять эволюцию человеческого социального поведения. А на следующем этапе команда планирует провести полевые наблюдения.

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