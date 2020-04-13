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Животные отлично себя чувствуют в зоне отчуждения Фукусимы – особенно кабаны

National Geographic Россия
13 апреля 2020
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Фото: pikrepo.com
Ученые выяснили, что происходит с дикой природой в районе АЭС спустя девять лет после аварии.

Исследователи из Университета Джорджии изучили видовое и количественное разнообразие позвоночных в зоне эвакуации АЭС Фукусима-1.

После аварии, произошедшей 11 марта 2011 года, правительство Японии эвакуировало население с территории площадью 1 152 км2 и сформировало три зоны с разным статусом пребывания в них людей в зависимости от уровня радиации, от полного запрета на посещения, до ограничений для въезда и проживания.

Исследователи установили в разных зонах камеры-ловушки и изучили более 267 тысяч сделанных ими снимков. В районе Фукусимы было обнаружено более 20 видов животных: при этом количество особей почти у всех зафиксированных видов росло по мере отдаления от мест пребывания человека и приближения к более зараженной зоне.

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Phillip C Lyons et al./ Frontiers in Ecology and the Environment, 2020 Животные из зоны отчуждения АЭС Фукусимы: a — кабан (Sus scrofa), b — японская макака (Macaca fuscata), c — енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides), d — японский сероу (Capricornis crispus)

Среди обнаруженных животных оказались дикие кабаны, кролики, макаки, фазаны, лисы, пятнистые олени, черные медведи, ласки, енотовидные собаки, японские барсуки, белки, куницы, японские сероу и другие виды.

При этом исследователи отмечают явное преобладание кабанов над другими видами. В зоне отчуждения проживает порядка 26 000 этих животных, в зоне с ограниченным пребыванием — около 13 000, а в населенной зоне — 7 000. Ученые отмечают, что кабаны процветают благодаря агрессивному поведению и высокому репродуктивному потенциалу. При этом существуют опасения, что они представляют угрозу для других видов. Так, японский сероу практически исчез из зоны отчуждения, вероятно, из-за межвидовой конкуренции с кабанами.

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Phillip C Lyons et al./ Frontiers in Ecology and the Environment, 2020 Обилие кабанов, зайцев, цивет, енотов, зеленых фазанов, японских макак, куниц, белок, лисиц, енотовидных собак, японских барсуков, медных фазанов и сероу в трех зонах: красная — зона отчуждения, желтая — зона ограниченного пребывания, голубая — контрольная зона (населенная людьми)

Хотя в этом исследовании не оценивалось здоровье животных в районах, подверженных воздействию радиации, их поведение, по-видимому, соответствует обычным закономерностям. Например, еноты остались ночными животными.

«Если существуют какие-либо последствия радиологического облучения млекопитающих среднего и крупного размера в зоне отчуждения Фукусимы, они происходят в индивидуальном или молекулярном масштабе, и не проявляются в ответах на уровне населения», — заключают исследователи.

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