Животные отлично себя чувствуют в зоне отчуждения Фукусимы – особенно кабаны

Исследователи из Университета Джорджии изучили видовое и количественное разнообразие позвоночных в зоне эвакуации АЭС Фукусима-1.
После аварии, произошедшей 11 марта 2011 года, правительство Японии эвакуировало население с территории площадью 1 152 км2 и сформировало три зоны с разным статусом пребывания в них людей в зависимости от уровня радиации, от полного запрета на посещения, до ограничений для въезда и проживания.
Исследователи установили в разных зонах камеры-ловушки и изучили более 267 тысяч сделанных ими снимков. В районе Фукусимы было обнаружено более 20 видов животных: при этом количество особей почти у всех зафиксированных видов росло по мере отдаления от мест пребывания человека и приближения к более зараженной зоне.
Среди обнаруженных животных оказались дикие кабаны, кролики, макаки, фазаны, лисы, пятнистые олени, черные медведи, ласки, енотовидные собаки, японские барсуки, белки, куницы, японские сероу и другие виды.
При этом исследователи отмечают явное преобладание кабанов над другими видами. В зоне отчуждения проживает порядка 26 000 этих животных, в зоне с ограниченным пребыванием — около 13 000, а в населенной зоне — 7 000. Ученые отмечают, что кабаны процветают благодаря агрессивному поведению и высокому репродуктивному потенциалу. При этом существуют опасения, что они представляют угрозу для других видов. Так, японский сероу практически исчез из зоны отчуждения, вероятно, из-за межвидовой конкуренции с кабанами.
Хотя в этом исследовании не оценивалось здоровье животных в районах, подверженных воздействию радиации, их поведение, по-видимому, соответствует обычным закономерностям. Например, еноты остались ночными животными.
«Если существуют какие-либо последствия радиологического облучения млекопитающих среднего и крупного размера в зоне отчуждения Фукусимы, они происходят в индивидуальном или молекулярном масштабе, и не проявляются в ответах на уровне населения», — заключают исследователи.
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