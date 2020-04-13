Животные отлично себя чувствуют в зоне отчуждения Фукусимы – особенно кабаны

Исследователи из Университета Джорджии изучили видовое и количественное разнообразие позвоночных в зоне эвакуации АЭС Фукусима-1.

После аварии, произошедшей 11 марта 2011 года, правительство Японии эвакуировало население с территории площадью 1 152 км2 и сформировало три зоны с разным статусом пребывания в них людей в зависимости от уровня радиации, от полного запрета на посещения, до ограничений для въезда и проживания.

Исследователи установили в разных зонах камеры-ловушки и изучили более 267 тысяч сделанных ими снимков. В районе Фукусимы было обнаружено более 20 видов животных: при этом количество особей почти у всех зафиксированных видов росло по мере отдаления от мест пребывания человека и приближения к более зараженной зоне.