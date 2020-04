Животные заполонили улицы Индии, опустевшие из-за карантина: видео

К привычным обезьянам, собакам и коровам добавились и другие звери.

Животные на улицах Индии никогда не были редким явлением. Городские пространства в стране традиционно были местом обитания макак, бродячих собак, а также коров, чей священный статус не позволяет индусам каким-либо образом вредить им. Однако с введением в Индии карантинных мер животные на улицах получили новую степень свободы. Кроме того, к вышеперечисленным видам добавились новые, зачастую весьма экзотичные.

Monkeys, dogs, cows and birds take over India’s deserted streets amid coronavirus lockdown https://t.co/orNwQRN1YD pic.twitter.com/hlqXc1Che1 — DAILY SABAH (@DailySabah) April 8, 2020

Так, в Мумбаи были замечены павлины, сидящие на верхушках припаркованных автомобилей, а на размещенных в соцсетях роликах и фотографиях можно увидеть оленей, слонов и львов.

This is Haridwar in #Uttarakhand , India. While humans sit at home, animals claim the streets. Such a pleasure to see such images coming from all over the world. #COVID #animals pic.twitter.com/PuoBwrvLH3 — Nikunj Sharma (@IamNikunjj) March 28, 2020

В Дели отряды обезьян рыщут по стенам президентского комплекса Rashtrapati Bhawan, животные ловко скрываются от военной охраны и пробираются на территории министерств и других официальных зданий. Как утверждают местные жители, макаки-резусы в поисках еды теперь еще и пробираются в дома и офисные здания.

CORONAVIRUS



Dozens of monkeys, dogs and cows roam the empty streets of New Delhi Sunday during India's lockdown, which is set to end April 14.



PM Narendra Modi will decide this week whether to extend it.



👉India Lifts Export Ban on Anti-Malaria Drughttps://t.co/RXKYx6hWzX pic.twitter.com/xUvWJLrrU8 — The Voice of America (@VOANews) April 8, 2020

Еще одной проблемой стал экономический кризис, ударивший по населению. Из-за нехватки средств жители выбрасывают на улицы домашних животных, которых стало трудно прокормить. Активисты по защите прав животных сообщили, что четыре лошади, используемые для туристических поездок в Калькутте, умерли от голода. Также, около 115 лошадей, которые работали в экипажах, оказались на улице. Один из их владельцев заявил, что прокормить животных не в состоянии. Под вопросом оказалось и существование приютов для животных.

4 horses owned by the horse carriage people near victoria memorial died of starvation during lockdown . PFA Kolkata is now feeding 100 horses from today during this period of lockdown . “Let no one go hungry” pic.twitter.com/5c1Ok4zYF3 — People For Animals India (@pfaindia) April 3, 2020