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Звери

Животные заполонили улицы Индии, опустевшие из-за карантина: видео

Михаил Сысоев
09 апреля 2020
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Фото: needpix.com
К привычным обезьянам, собакам и коровам добавились и другие звери.

Животные на улицах Индии никогда не были редким явлением. Городские пространства в стране традиционно были местом обитания макак, бродячих собак, а также коров, чей священный статус не позволяет индусам каким-либо образом вредить им. Однако с введением в Индии карантинных мер животные на улицах получили новую степень свободы. Кроме того, к вышеперечисленным видам добавились новые, зачастую весьма экзотичные.

Так, в Мумбаи были замечены павлины, сидящие на верхушках припаркованных автомобилей, а на размещенных в соцсетях роликах и фотографиях можно увидеть оленей, слонов и львов.

В Дели отряды обезьян рыщут по стенам президентского комплекса Rashtrapati Bhawan, животные ловко скрываются от военной охраны и пробираются на территории министерств и других официальных зданий. Как утверждают местные жители, макаки-резусы в поисках еды теперь еще и пробираются в дома и офисные здания.

Еще одной проблемой стал экономический кризис, ударивший по населению. Из-за нехватки средств жители выбрасывают на улицы домашних животных, которых стало трудно прокормить. Активисты по защите прав животных сообщили, что четыре лошади, используемые для туристических поездок в Калькутте, умерли от голода. Также, около 115 лошадей, которые работали в экипажах, оказались на улице. Один из их владельцев заявил, что прокормить животных не в состоянии. Под вопросом оказалось и существование приютов для животных.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 23 марта объявил общенациональный карантин на 21 день, до 14 апреля. Власти призвали жителей страны не выходить на улицы без веских причин, ограничили работу общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог. 

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