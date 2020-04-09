Животные заполонили улицы Индии, опустевшие из-за карантина: видео

Еще одной проблемой стал экономический кризис, ударивший по населению. Из-за нехватки средств жители выбрасывают на улицы домашних животных, которых стало трудно прокормить. Активисты по защите прав животных сообщили, что четыре лошади, используемые для туристических поездок в Калькутте, умерли от голода. Также, около 115 лошадей, которые работали в экипажах, оказались на улице. Один из их владельцев заявил, что прокормить животных не в состоянии. Под вопросом оказалось и существование приютов для животных.