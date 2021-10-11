Живучие американские зайцы против потепления: чем они удивили ученых

Группа канадских ученых решила установить, каким образом местные зайцы реагируют на глобальное потепление. В этой части планеты распространен американский беляк (Lepus americanus) – близкий родственник европейского беляка. У этих зайцев цвет шерсти меняется в зависимости от сезона: в теплые месяцы она темнеет, что помогает животному сливаться с окружающей средой, а с наступлением осени темную шубку сменяет белоснежная, делая зайца невидимым на снегу.

Предыдущие исследования показали, что изменение цвета шерсти зайцев зависит от количества дневного света, а не от температуры. Но глобальное потепление сдвинуло начало снежного сезона на более позднюю осень, а весной теперь снег исчезает раньше. В результате в течение нескольких недель ярко-белые зайцы выделяются на бесснежном фоне. Логичным было бы предположить, что популяции начнут сокращаться, поскольку такого зайца легко заметят хищники. Однако этого не только не произошло: напротив, смертность даже уменьшилась на 86,5% по сравнению с более ранними показателями.