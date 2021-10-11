Живучие американские зайцы против потепления: чем они удивили ученых

Группа канадских ученых решила установить, каким образом местные зайцы реагируют на глобальное потепление. В этой части планеты распространен американский беляк (Lepus americanus) – близкий родственник европейского беляка. У этих зайцев цвет шерсти меняется в зависимости от сезона: в теплые месяцы она темнеет, что помогает животному сливаться с окружающей средой, а с наступлением осени темную шубку сменяет белоснежная, делая зайца невидимым на снегу.
Предыдущие исследования показали, что изменение цвета шерсти зайцев зависит от количества дневного света, а не от температуры. Но глобальное потепление сдвинуло начало снежного сезона на более позднюю осень, а весной теперь снег исчезает раньше. В результате в течение нескольких недель ярко-белые зайцы выделяются на бесснежном фоне. Логичным было бы предположить, что популяции начнут сокращаться, поскольку такого зайца легко заметят хищники. Однако этого не только не произошло: напротив, смертность даже уменьшилась на 86,5% по сравнению с более ранними показателями.
Ученые оснастили маячками 347 беляков, обитающих на канадской территории Юкон. Наблюдения велись с 2015 по 2018 годы. И хотя каждую весну и осень зайцы действительно по-прежнему выделялись на фоне пейзажа, выяснилось, что в эти периоды они тратили на питание на 17-77 минут меньше, чем раньше.
Именно в момент кормления зайцу сложнее заметить врага, а в остальное время он может убежать и спрятаться. Биологи полагают, что такая модель поведения и сократила смертность. При этом животные даже не страдали от голода: плотная зимняя шерсть позволяла им хорошо сохранять энергию, а скорость метаболизма была снижена.
Недавно было сделано еще одно любопытное открытие о жизни американских беляков: они оказались каннибалами.