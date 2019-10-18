В Чернобыльской зоне отчуждения живут лошади Пржевальского

Питер Шлихтинг, бывший учёный в лаборатории речной экологии Саванны, и его коллеги изучили кадры из Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Белоруссии. Более чем на 11 тысячах фотографий лошади Пржевальского прятались в коровниках и скотных дворах, заброшенных после аварии 1986 года.

Лошадь Пржевальского (Equus przewalskii) является подвидом дикой лошади. Около 15 лет назад на границу Белорусии и Украины привезли 36 животных, а к 2008 году их популяция удвоилась. Шлихтинг сказал, что эти цифры слишком малы, чтобы поддерживать поголовье лошадей.