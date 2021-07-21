Зимой пищухи снижают метаболизм и питаются фекалиями яка

Тибетское нагорье — одно из самых недружелюбных с точки зрения климата мест. Зимой здесь температура воздуха опускается до -30… -40 °C, а трава, служащая источником питания для многих животных, становится сухой и ломкой. Для мира фауны самым логичным было бы впадать в это время в спячку, или же использовать сделанные ранее запасы.

Именно так суровые зимы переживает американская пищуха (Ochotona princeps), однако ее близкий родственник, черногубая пищуха (Ochotona curzoniae), нашла другое решение. Шотландские биологи изучали поведение этих представителей отряда зайцеобразные.

Ученые измерили суточные затраты энергии у 156 черногубых пищух летом и зимой, а также имплантировали 27 особям датчики температуры. Анализ данных оказался ошеломляющим: в то время, как многие животные, не впадающие в спячку, тратят зимой больше энергии, чтобы согреться, пищухи поступали наоборот: они снижали свой метаболизм на 29,7% (в основном за счет охлаждения тела на пару градусов за ночь). И хотя их уровень активности по сравнению с летом снижался, они продолжали бодрствовать.

Еще одним сюрпризом стала «география» норок, которые себе роют пищухи: чаще всего они расположены на стоянках яков, и именно там зверьки снижают свой метаболизм. Понять смысл этих действий удалось после того, как в норке был найден обгрызенный фрагмент экскрементов яка.