Знаменитая крыса-сапер умерла

Организация APOPO, занимающаяся дрессировкой гамбийских хомяковых крыс (Cricetomys gambianus), сообщила о смерти своего самого знаменитого подопечного. Магава, отметивший в ноябре восьмой день рождения, мирно умер в эти выходные. Грызун родился в Танзании в 2014 году, а спустя два года начал учиться искать неразорвавшиеся бомбы и снаряды.
В современном мире присутствует около 80 миллионов ненайденных мин, а крысы являются идеальными «саперами». Они опережают собак по скорости вынюхивания и передвижения, притом из-за небольшого веса они не могут активировать заряд и подорваться на нем. И наконец они способны работать автономно, без кинолога, который нужен собакам.
Гамбийские хомяковые крысы, работающие саперами, называются «HeroRAT», что с английского переводится как «крыса-герой». Магава был лучшим среди своих «коллег»: за 5 лет службы он помог очистить более 141 000 квадратных метров земли (эквивалент двадцати футбольных полей), обезопасив их для местного населения. С его помощью было обезврежено более 100 мин и других боеприпасов, и этот рекорд пока не побит.
В 2020 году он получил золотую медаль «Животному за смелость и преданность долгу» (англ. For animal gallantry or devotion to duty), став первой крысой – обладателем этой почетной награды. Прежде ее вручали только собакам.
В июне 2021 года Магава «ушел на пенсию» и последние дни жизни проводил за играми и отдыхом.
Помимо крыс и собак, запах взрывчатки способна обнаружить саранча.