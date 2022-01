Знаменитая крыса-сапер умерла

В 2020 году он получил золотую медаль «Животному за смелость и преданность долгу» (англ. For animal gallantry or devotion to duty), став первой крысой – обладателем этой почетной награды. Прежде ее вручали только собакам.

В июне 2021 года Магава «ушел на пенсию» и последние дни жизни проводил за играми и отдыхом.