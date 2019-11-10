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Знаменитый Лорд резвится в «Земле леопарда»: видео

Анастасия Баринова
10 ноября 2019
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Фото: leopard-land.ru
Дальневосточный леопард под номером Leo 10M и прозвищу Лорд – звезда приморского национального парка.

В национальном парке «Земля леопарда» уже 13 лет живет кошка Leo 10M, получившая кличку Лорд в ходе всероссийского голосования. Его отличительной особенностью является нетипичный белый цвет конечностей: так называемые «перчатки». В дикой природе продолжительность жизни дальневосточных леопардов составляет 15 лет, однако Лорд, несмотря на преклонный возраст, демонстрирует отменное здоровье и резвится как котенок.

Уникальное видео, сделанное автоматической камерой, позволило больше узнать о его поведении и о жизни дальневосточных леопардов в целом. Леопард оставляет на земле поскреб с мочевой меткой, а затем усиливает свой запах с помощью желез собственного тела, устроив на этом же месте незатейливую игру. Так хищник уверенно заявил о себе как о хозяине этой территории, заодно насладившись развлечением.

«Leo 10M явно не ощущает себя «пенсионером», не выказывает страх перед соперниками. На 13-м году Лорд продолжает вести полноценную жизнь, что расширяет наши знания об экологии этого подвида леопардов», – Екатерина Блидченко, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда».

Ребяческая игра Лорда оказалась настолько яркой и интересной, что парк представил видео на V всероссийском конкурсе «Фотоловушка-2019». Вместе с другими яркими и оригинальными кадрами с фотоловушек этот ролик с 1 ноября участвует в открытом голосовании.

Конкурс призван показать возможности современных технологий в деле изучения и охраны дикой природы. На сайте каждый может оценить снимки и видео животных, сделанные фотоловушками в разных заповедниках, нацпарках и охотхозяйствах России.

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Наибольшее количество фотографий из национального парка представлено в разделе «Кошачьи». Это неудивительно, ведь «Земля леопарда» — самая кошачья охраняемая природная территория страны: только здесь живет сразу четыре вида диких кошек. Узнайте о парке больше.