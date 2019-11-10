Знаменитый Лорд резвится в «Земле леопарда»: видео

Ребяческая игра Лорда оказалась настолько яркой и интересной, что парк представил видео на V всероссийском конкурсе «Фотоловушка-2019». Вместе с другими яркими и оригинальными кадрами с фотоловушек этот ролик с 1 ноября участвует в открытом голосовании.

Конкурс призван показать возможности современных технологий в деле изучения и охраны дикой природы. На сайте каждый может оценить снимки и видео животных, сделанные фотоловушками в разных заповедниках, нацпарках и охотхозяйствах России.