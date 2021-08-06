Зоолимпиада: видео из африканского нацпарка

Сейчас в Токио проходят Олимпийские игры, и в честь этого события Национальный парк Крюгера подготовил забавную подборку о животных-«спортсменах». Первыми на арену вышли белогорлые вараны, продемонстрировавшие свои борцовские способности.
Затем слоненок-футболист с увлечением пинает шарик навоза; серая цапля занимается серфингом, используя вместо доски спину бегемота, а муравьи Megaponera analis группой из 400 особей бегут марафон: именно такой «командой» они отправляются на разорение термитников.
Полуфинал по фехтованию в исполнении слонов пошел не по плану: в соревнование вмешался буйвол, и ярость слонов обратилась на него. А самый ловкий из хищников, леопард, занимается гимнастикой, чтобы спрятать добычу высоко на дереве. Есть на африканской Олимпиаде и Олимпийская деревня: большая кошка пришла в туристический лодж, чтобы напиться воды.
Молодой лев пытается делать «упражнения на бревне», но терпит неудачу и падает. Носорог и слон, кажется, хотят посоревноваться в метании копья – здесь, ожидаемо, победил обладатель цепкого и гибкого хобота.
Вслед за цаплей водные дисциплины оказались близки импале, спасающейся от гиеновидных собак. Правда, заплыв закончился ее проигрышем. Леопард прыгает с большой высоты, гепард бежит со своей рекордно высокой скоростью до 128 км/ч, а жирафы выясняют отношения в стиле «каратэ». Эти и другие интересные сюжеты объединены в один видеоролик.
Узнайте больше, зачем жирафы бьются друг с другом, и как именно они это делают.