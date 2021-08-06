Зоолимпиада: видео из африканского нацпарка

Полуфинал по фехтованию в исполнении слонов пошел не по плану: в соревнование вмешался буйвол, и ярость слонов обратилась на него. А самый ловкий из хищников, леопард, занимается гимнастикой, чтобы спрятать добычу высоко на дереве. Есть на африканской Олимпиаде и Олимпийская деревня: большая кошка пришла в туристический лодж, чтобы напиться воды.

Молодой лев пытается делать «упражнения на бревне», но терпит неудачу и падает. Носорог и слон, кажется, хотят посоревноваться в метании копья – здесь, ожидаемо, победил обладатель цепкого и гибкого хобота.