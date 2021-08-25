Зоопарк наоборот: львы смотрят на людей в клетках

Парк, занимающий почти 1000 гектаров в районе города Гаррисмит, находится в частном владении семьи Шеннон, которая гордится своей миссией «любить, защищать и сохранять великолепных львов, находящихся под нашей опекой». Первые львы в коллекции появились в 2002 году; в 2015 году компания была зарегистрирована как некоммерческая природоохранная организация, а аттракцион «люди в клетке» предлагается посетителям уже около двух лет.

Стоимость составляет 2 000 южноафриканских рандов для одного человека, или 3 000 за двоих. Это примерно 134–197 долларов США. За эти деньги люди проведут в клетке 45 минут. Собранные средства направляются на спасение львов по всей планете, попавших в затруднительное положение, а сам парк ведет свою деятельность на пожертвования.