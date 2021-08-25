Зоопарк наоборот: львы смотрят на людей в клетках

Львиный заповедник GG Conservation в Южной Африке приглашает всех желающих посмотреть на королей саванны с максимально близкого расстояния и в полной безопасности. Для этого людей помещают в клетки из металла и оргстекла, расположенные в центре львиного прайда. Любой из 77 обитателей парка может подойти к «двуногим экспонатам».
Парк, занимающий почти 1000 гектаров в районе города Гаррисмит, находится в частном владении семьи Шеннон, которая гордится своей миссией «любить, защищать и сохранять великолепных львов, находящихся под нашей опекой». Первые львы в коллекции появились в 2002 году; в 2015 году компания была зарегистрирована как некоммерческая природоохранная организация, а аттракцион «люди в клетке» предлагается посетителям уже около двух лет.
Стоимость составляет 2 000 южноафриканских рандов для одного человека, или 3 000 за двоих. Это примерно 134–197 долларов США. За эти деньги люди проведут в клетке 45 минут. Собранные средства направляются на спасение львов по всей планете, попавших в затруднительное положение, а сам парк ведет свою деятельность на пожертвования.
Куб вмещает трех человек (минимальный возраст участника – 14 лет). Инженеры постоянно проверяют крепость прутьев и стекла, и ни одного несчастного случая до сих пор не было. Однако во время фотосессии персонал все равно всегда дежурит поблизости. Посетители оставляют восторженные отзывы: животные иногда приближаются вплотную, пытаясь схватить непрошеных гостей, – при этом зазор между прутьями не позволяет хищнику просунуть лапу. В свою очередь для львов это тоже полезное развлечение: они получают новые впечатления от исследования незнакомых запахов и рассматривания не угрожающих им гостей на свой территории, что всегда неплохо для животных в неволе. Это называется обогащением среды.
Посмотрите, как в зоопарках львов учат охотиться.