Зоопарк устроил для капибар романтический ужин: видео

Водосвинки создали пару как раз ко дню святого Валентина.

В британском зоопарке Drusillas, расположенном в Восточном Суссексе, содержится множество экзотических животных, и среди них – самые крупные из современных грызунов, капибары. Каждому представителю фауны в парке обеспечен необходимый уход, включающий обогащенную среду и подходящее питание.

Смотрители также ожидают, что животные будут друг с другом общаться и, быть может, создадут пару, но капибара по кличке Клементина на протяжении многих лет отвергала ухаживания потенциальных женихов.

Она с большим удовольствием контактировала с посетителями, избегая своих сородичей, и в парке уже не надеялись, что она познает радость гармоничных отношений.

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Все изменилось с появлением самца по кличке Август – он сумел растопить сердце Клементины. На протяжении нескольких недель он оказывал самке знаки внимания, а она, ко всеобщему удивлению, принимала их. К середине февраля сомнений не осталось: пара начала жить вместе, и чтобы поддержать влюбленных, зоопарк подготовил для них особенное событие.

Возле бассейна в вольере был установлен маленький столик, накрытый белой льняной скатертью и украшенный бантиками, цветами и сердечками. На серебряном блюде лежало любимое лакомство капибар: разнообразные сырые овощи.

Наблюдать за поведением пары очень интересно. По словам смотрителей, Клементина считает, что она доминирует в отношениях, но по факту последнее слово оказывается за ее партнером, и оба они «абсолютно счастливы». Теперь в зоопарке надеются, что вскоре по вольеру «затопают новые миниатюрные лапки».

Беременность капибары составляет 130–150 дней; она приносит от одного до восьми детенышей. Спаривание происходит в воде, а роды – на суше. Малыши питаются материнским молоком около 16 недель, но пополняют свой рацион травой уже в первую неделю жизни.

Посмотрите на первые шаги новорожденной капибары.