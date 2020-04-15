Зоопарк в Германии может скормить одних животных другим из-за нехватки средств

Зоопарки, которые должны были быть переполнены в пасхальные каникулы, теперь испытывают острую нехватку средств и просят пожертвований.

Директор зоопарка в городе Ноймюнстер Верена Каспари заявила, что в скором времени некоторых животных придется усыпить или пустить на корм другим животным. При этом, она подчеркнула, что подобные меры были бы последними и крайне неприятными, но даже это не поможет решить финансовые проблемы. Она привела в пример тюленей и пингвинов, ежедневно потребляющих по целому ведру свежей рыбы, которую зоопарк уже не в силах им предоставить.