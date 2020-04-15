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Зоопарк в Германии может скормить одних животных другим из-за нехватки средств

National Geographic Россия
15 апреля 2020
Пингвины в зоопарке
Фото: Wikimedia Commons
Пандемия коронавируса лишила дохода тысячи зоопарков по всему миру.

Зоопарки, которые должны были быть переполнены в пасхальные каникулы, теперь испытывают острую нехватку средств и просят пожертвований.

Директор зоопарка в городе Ноймюнстер Верена Каспари заявила, что в скором времени некоторых животных придется усыпить или пустить на корм другим животным. При этом, она подчеркнула, что подобные меры были бы последними и крайне неприятными, но даже это не поможет решить финансовые проблемы. Она привела в пример тюленей и пингвинов, ежедневно потребляющих по целому ведру свежей рыбы, которую зоопарк уже не в силах им предоставить.

«Если до этого дойдет, мне придется усыпить животных, но не давать им голодать. В худшем случае нам придется скормить некоторых животных другим», — Верена Каспари.

Зоопарк в Ноймюнстере принадлежит ассоциации, которая не покрывается государственным чрезвычайным фондом для малого бизнеса. По оценкам Каспари, потеря доходов зоопарка этой весной составит около €175 000.

Кроме прямых обращений за пожертвованиями, зоопарки Германии совместно запрашивают государственную помощь на сумму 100 миллионов евро.

Национальная ассоциация зоопарков Германии (VdZ) отмечает, что зоопарки, в отличие от многих других предприятий, не могут перейти в спящий режим и сократить расходы. Животных по-прежнему нужно кормить ежедневно и заботиться о них.

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