Звери-карманники и мешочники: 5 примеров

Элис Робертс – биологический антрополог и телеведущая из Великобритании. В своих статьях и на телевидении она часто высмеивает несовершенство человеческого тела. Однажды кто-то из коллег бросил ей вызов: попросил придумать, как можно улучшить человека, взяв за образец особенности, присущие разным видам животных.
Элис выполнила задачу и описала, какой удобной будет жизнь людей, если «переоснастить» их тела: например, наделив сумками. Помимо сумчатых есть много животных, которые пользуются частями своего тела, чтобы что-то там хранить. Вот пять забавных примеров.
Карман для еды
У каланов есть удобные кожаные карманы-складки под передними лапами, там они хранят камни, которыми открывают моллюсков.
Кстати, узнать о каланах больше интересного (и почитать об экспедиции в поисках этих очаровательных выдр) можно в нашем специальном проекте о них.
Временная сумка
National Geographic Россия №212, сентябрь 2021Подробнее об этом номере
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