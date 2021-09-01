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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Звери

Звери-карманники и мешочники: 5 примеров

Хикс Воган
01 сентября 2021
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Фото: Джефф Уилдермат
Помимо сумчатых есть много животных, которые пользуются частями своего тела, чтобы что-то там хранить. Вот пять забавных примеров.

Элис Робертс – биологический антрополог и телеведущая из Великобритании. В своих статьях и на телевидении она часто высмеивает несовершенство человеческого тела. Однажды кто-то из коллег бросил ей вызов: попросил придумать, как можно улучшить человека, взяв за образец особенности, присущие разным видам животных.

Элис выполнила задачу и описала, какой удобной будет жизнь людей, если «переоснастить» их тела: например, наделив сумками. Помимо сумчатых есть много животных, которые пользуются частями своего тела, чтобы что-то там хранить. Вот пять забавных примеров.

Калан, или морская выдра

Карман для еды

У каланов есть удобные кожаные карманы-складки под передними лапами, там они хранят камни, которыми открывают моллюсков.

Кстати, узнать о каланах больше интересного (и почитать об экспедиции в поисках этих очаровательных выдр) можно в нашем специальном проекте о них.

Ехидна

Временная сумка

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Мицуаки Иваго, Minden Pictures Самка ехидны носит новорожденного малыша в своей временной сумке – она появляется, когда ехидна сокращает брюшные мышцы.
National Geographic Россия №212, сентябрь 2021

National Geographic Россия №212, сентябрь 2021

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