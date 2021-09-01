Звери-карманники и мешочники: 5 примеров

Элис Робертс – биологический антрополог и телеведущая из Великобритании. В своих статьях и на телевидении она часто высмеивает несовершенство человеческого тела. Однажды кто-то из коллег бросил ей вызов: попросил придумать, как можно улучшить человека, взяв за образец особенности, присущие разным видам животных.

Элис выполнила задачу и описала, какой удобной будет жизнь людей, если «переоснастить» их тела: например, наделив сумками. Помимо сумчатых есть много животных, которые пользуются частями своего тела, чтобы что-то там хранить. Вот пять забавных примеров.