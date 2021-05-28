Звери под обстрелом: репортаж из израильского сафари-парка

Специализированная ветеринарная больница Israeli Wildlife Hospital, входящая в состав парка, принимает раненых представителей фауны со всей страны. Среди них — толстоклювый попугай, или попугай-монах. Он поступил с переломами крыльев и обгоревшими перьями. Доктор Ариэлла Розенцвейг ввела ему обезболивающее, укрепила шину и наложила повязку. Птица, получившая имя Рокки, остается под наблюдением врачей, и, как ожидается, скоро полностью выздоровеет.