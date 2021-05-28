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National Geographic Россия №209, май 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Звери

Звери под обстрелом: репортаж из израильского сафари-парка

Анастасия Баринова
28 мая 2021
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Фото: ספארי רמת גן Ramat Gan Safar
Несколько животных пострадало от осколков ракет.

В израильском городе Рамат-Ган, лежащем к востоку от Тель-Авива, расположен Зоологический центр Сафари (Ramat Gan Safari). 15 мая на его территорию упал боевой снаряд. Зазвучавшие перед обстрелом сирены сильно напугали животных: видеозапись показывает, как пять слоних обступили годовалого малыша, защищая его от непонятной угрозы.

В ходе этой атаки слоны не пострадали, но травму получил хохлатый макак: в его позвоночнике застрял осколок ракеты. Животное было прооперировано и сейчас идет на поправку.

Специализированная ветеринарная больница Israeli Wildlife Hospital, входящая в состав парка, принимает раненых представителей фауны со всей страны. Среди них — толстоклювый попугай, или попугай-монах. Он поступил с переломами крыльев и обгоревшими перьями. Доктор Ариэлла Розенцвейг ввела ему обезболивающее, укрепила шину и наложила повязку. Птица, получившая имя Рокки, остается под наблюдением врачей, и, как ожидается, скоро полностью выздоровеет.

Животные способны испытывать благодарность по отношению к тем, кто им помогает. Познакомьтесь со слоном, который узнал ветеринара, лечившего его 12 лет назад.

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