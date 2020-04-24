Марафон гризли в погоне за любовью: видео

В национальном парке Йеллоустон в США канал Смитсоновского института снял двух медведей в пору брачных игр: самец пытался расположить к себе медведицу, которая убегала от него, проверяя своего ухажера на прочность.

Такие «гонки» могут длиться несколько дней кряду и являются довольно серьезным испытанием: гризли могут разгоняться до 55 километров в час! Если самец не угонится за своей избранницей, то рискует уступить ее другому, более удачливому сопернику. Вот и бежит гризли по горным лесам и полям вслед за самкой, проявляя всю свою выносливость и волю. Со временем медведица замедляется и позволяет сократить расстояние, но все еще не подпускает самца слишком близко.