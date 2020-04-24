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Природа

Марафон гризли в погоне за любовью: видео

Анастасия Крутикова
24 апреля 2020
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Фото: Smithsonian Channel / Youtube
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Фото: Smithsonian Channel / Youtube
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Фото: Smithsonian Channel / Youtube
Ухаживания медведей гризли проходят с бешеной скоростью — буквально.

В национальном парке Йеллоустон в США канал Смитсоновского института снял двух медведей в пору брачных игр: самец пытался расположить к себе медведицу, которая убегала от него, проверяя своего ухажера на прочность. 

Такие «гонки» могут длиться несколько дней кряду и являются довольно серьезным испытанием: гризли могут разгоняться до 55 километров в час! Если самец не угонится за своей избранницей, то рискует уступить ее другому, более удачливому сопернику. Вот и бежит гризли по горным лесам и полям вслед за самкой, проявляя всю свою выносливость и волю. Со временем медведица замедляется и позволяет сократить расстояние, но все еще не подпускает самца слишком близко. 

В конце концов изнурительная погоня закончилась: медведица остановилась и поприветствовала своего жениха, оценив его упорство. Если все будет в порядке, скоро в Йеллоустонском парке станет на нескольких медведей больше. 

Гризли (Ursus arctos horribilis) считаются подвидом обыкновенного бурого медведя. Немало этих животных обитает на территории Йеллоустонского национального парка, первой крупной заповедной территории в США. 

В среднем самцы гризли весят до 400 кг, самки – до 200 кг. Половой зрелости эти медведи достигают к пяти годам; при рождении медвежата весят менее 500 г, за первые два года жизни набирая массу около 45 кг. Хотя к концу XX века популяция гризли серьезно сократилась, благодаря ряду природоохранных мер численность этих медведей снова вернулась в пределы нормы, а местами даже превысила ее, что привело к исключению вида из списка исчезающих. 

Данный отрывок является частью фильма Смитсоновского института «Эпичный Йеллоустон: возвращение хищников». Посмотрите, как медведи гризли выясняют отношения. 

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