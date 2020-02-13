Массив льда размером с Мальту откололся от Антарктиды

Основной движущей силой процесса был приток теплой подземной воды в залив Амундсена, что и привело к подтаиванию ледника снизу. Тепло — не редкость для Антарктиды: 6 февраля на аргентинской станции Эсперанса была зафиксирована температура 18,3°C, что стало рекордом континента за всю историю наблюдений.

Подобные события не повлияют на повышение уровня моря напрямую, поскольку плавающие шельфовые ледники уже вытесняют воду и изменение твердого состояния на жидкое не изменит баланс. Тем не менее, ледники, подобные Пайн-Айленду, служат тормозом для потока сухопутного льда, который впадая в моря способствует повышению его уровня.

Некоторые ученые считают, что Пайн Айленд и соседний ледник Туэйтс по своей природе нестабильны из-за особенностей геометрии. Так называемая линия заземления, где ледники вступают в контакт с коренной породой, лежит ниже уровня моря, что делает их уязвимыми для воздействия теплой океанской воды.

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