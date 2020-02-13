Массив льда размером с Мальту откололся от Антарктиды
Sentinel — спутники Европейского космического агентства (ESA) — 8 и 9 февраля зафиксировали значительное откалывание айсбергов на плавающем ледяном шельфе ледника Пайн-Айленд. На прошлой неделе быстро разросся ряд разломов, которые спутники наблюдали с начала 2019 года. К воскресенью массив льда площадью около 310 км2 откололся от ледника. Вскоре он распался на более мелкие айсберги, самый крупный из которых получил собственное наименование — В-49.
Это последний из череды случаев айсбергообразования, которые, как опасаются ученые, могут предшествовать еще большему распаду ледников в будущем. За последние 20 лет такие события происходили на Пайн-Айленде шесть раз — в 2001, 2007, 2013, 2015, 2017 и 2018 годах. Интервалы между событиями сокращаются, что является еще одним признаком нездорового состояния ледника.
Основной движущей силой процесса был приток теплой подземной воды в залив Амундсена, что и привело к подтаиванию ледника снизу. Тепло — не редкость для Антарктиды: 6 февраля на аргентинской станции Эсперанса была зафиксирована температура 18,3°C, что стало рекордом континента за всю историю наблюдений.
Подобные события не повлияют на повышение уровня моря напрямую, поскольку плавающие шельфовые ледники уже вытесняют воду и изменение твердого состояния на жидкое не изменит баланс. Тем не менее, ледники, подобные Пайн-Айленду, служат тормозом для потока сухопутного льда, который впадая в моря способствует повышению его уровня.
Некоторые ученые считают, что Пайн Айленд и соседний ледник Туэйтс по своей природе нестабильны из-за особенностей геометрии. Так называемая линия заземления, где ледники вступают в контакт с коренной породой, лежит ниже уровня моря, что делает их уязвимыми для воздействия теплой океанской воды.
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