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Природа

Массив льда размером с Мальту откололся от Антарктиды

13 февраля 2020
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Айсберг B-49
Фото: Copernicus Sentinel-2 / ESA
Возможно, это лишь предтеча более масштабного разрушения ледников.

Sentinel — спутники Европейского космического агентства (ESA) — 8 и 9 февраля зафиксировали значительное откалывание айсбергов на плавающем ледяном шельфе ледника Пайн-Айленд. На прошлой неделе быстро разросся ряд разломов, которые спутники наблюдали с начала 2019 года. К воскресенью массив льда площадью около 310 км2 откололся от ледника. Вскоре он распался на более мелкие айсберги, самый крупный из которых получил собственное наименование — В-49.

Это последний из череды случаев айсбергообразования, которые, как опасаются ученые, могут предшествовать еще большему распаду ледников в будущем. За последние 20 лет такие события происходили на Пайн-Айленде шесть раз — в 2001, 2007, 2013, 2015, 2017 и 2018 годах. Интервалы между событиями сокращаются, что является еще одним признаком нездорового состояния ледника.

«Хотя образование айсбергов с плавающих шельфовых ледников Антарктики является естественным, непрерывным процессом, недавнее событие на леднике Пайн-Айленд было особенно значительным. Такие случаи разлома на этом леднике, по-видимому, становятся все более частыми», – Элисон Банвелл, гляциолог из Университета Колорадо.

Основной движущей силой процесса был приток теплой подземной воды в залив Амундсена, что и привело к подтаиванию ледника снизу. Тепло — не редкость для Антарктиды: 6 февраля на аргентинской станции Эсперанса была зафиксирована температура 18,3°C, что стало рекордом континента за всю историю наблюдений.

Подобные события не повлияют на повышение уровня моря напрямую, поскольку плавающие шельфовые ледники уже вытесняют воду и изменение твердого состояния на жидкое не изменит баланс. Тем не менее, ледники, подобные Пайн-Айленду, служат тормозом для потока сухопутного льда, который впадая в моря способствует повышению его уровня.

Некоторые ученые считают, что Пайн Айленд и соседний ледник Туэйтс по своей природе нестабильны из-за особенностей геометрии. Так называемая линия заземления, где ледники вступают в контакт с коренной породой, лежит ниже уровня моря, что делает их уязвимыми для воздействия теплой океанской воды.

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