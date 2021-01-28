Массовую гибель каспийских тюленей связали с выбросом природного газа

Причиной массовой гибели каспийских тюленей у берегов Дагестана в конце прошлого года мог стать выброс природного газа в результате сейсмической активности. К такому выводу пришла группа ученых, проводивших обследование мертвых животных и полевые исследования. Их выводы приведены в заключении Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

В первой половине декабря прошлого года, после появления информации о выбросах животных на побережье, на место отправилась группа ученых из ВНИРО, Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, Прикаспийского института биологических ресурсов ДФИЦ РАН и Центра океанографии и морской биологии «Москвариум». Они провели обследование побережья с целью определения масштаба и выявления возможных причин гибели этого краснокнижного вида морских млекопитающих.

В поисках мертвых особей они обследовали 320 километров каспийского побережья, от южной части Кизлярского залива на севере и до устья реки Самур на юге.