Массовую гибель каспийских тюленей связали с выбросом природного газа

Причиной массовой гибели каспийских тюленей у берегов Дагестана в конце прошлого года мог стать выброс природного газа в результате сейсмической активности. К такому выводу пришла группа ученых, проводивших обследование мертвых животных и полевые исследования. Их выводы приведены в заключении Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
В первой половине декабря прошлого года, после появления информации о выбросах животных на побережье, на место отправилась группа ученых из ВНИРО, Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, Прикаспийского института биологических ресурсов ДФИЦ РАН и Центра океанографии и морской биологии «Москвариум». Они провели обследование побережья с целью определения масштаба и выявления возможных причин гибели этого краснокнижного вида морских млекопитающих.
В поисках мертвых особей они обследовали 320 километров каспийского побережья, от южной части Кизлярского залива на севере и до устья реки Самур на юге.
«Был проведен комплекс общебиологических и паталогоанатомических исследований и отобран материал для дальнейших токсикологических, генетических, вирусологических, паразитологических, физиологических, гистологических анализов с целью последующего определения причин гибели животных. Кроме того, в море в районе происшествия работало научно-исследовательское судно ВНИРО „Исследователь Каспия“, с борта которого проводились заборы проб воды и визуальные наблюдения за тюленями», — говорится в отчете команды.
Проанализировав собранные материалы, исследователи пришли к выводу, что массовая гибель тюленей произошла еще в середине ноября прошлого года, за одну-шесть недель до их обнаружения. С учетом преобладающих ветров и течений, это случилось в открытом море, над шельфом южного побережья Дагестана и Азербайджана.
Ученые исключили как причину смерти коронавирусную, парвовирусную инфекции, чуму плотоядных и гельминтозы высокой интенсивности. На обследованных трупах тюленей не было каких-либо следов сетей и других орудий лова, а в желудках тюленей отсутствовала килька — основной объект современного промысла на Каспии. Это позволило исключить версию о возможной гибели животных на рыбных промыслах.
Погибшие животные не имели признаков истощения и, судя по толщине подкожного жира, были хорошо упитаны. Кроме того, у обследованных животных отсутствовали переломы костей черепа и осевого скелета, кровоизлияния в среднем ухе и другие признаки контузии; таким образом версия о гидроударе вследствие геологоразведочных работ или военной деятельности также может быть исключена.
В качестве наиболее вероятной причины такой асфиксии ученые называют выброс природного газа (метана и сопутствующих газов), который может вызывать гипоксию вследствие снижения количества кислорода во вдыхаемом воздухе, а также угнетение центральной нервной системы, в том числе паралич респираторного центра.
Авторы отчета отмечают, что для бассейна Каспийского моря характерны различные нефтяные и газовые проявления. Их интенсивность может резко возрастать при сейсмических явлениях. етроспективный анализ данных мониторинга сейсмической активности в Каспийском море показал, что в течение ноября на побережье Дагестана и западном шельфе Северного Каспия было зарегистрировано свыше 40 сейсмических толчков силой от 3,3 до 4,8 баллов, в том числе 3, 8 и 11 ноября — в южной части Дагестанского побережья.
Метеорологические условия Северо-Западного Каспия в ноябре 2020 года характеризовались сильными ветрами до 16-18 м/сек, однако именно на дни землетрясений на шельфе приходились затишья, когда ветер стихал до 1 м/с. В маловетренных условиях локальные выбросы метана могли формировать над поверхностью моря загазованные линзы воздуха, непригодного для дыхания, которые могли привести к массовой гибели каспийских тюленей, мигрирующих в это время вдоль побережья Дагестана на север, к местам размножения, заключают авторы отчета.
Каспийский тюлень, также известный как каспийская нерпа (Pusa caspica), — является эндемиком Каспийского моря. По данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, по состоянию на 2019 год в мире осталось 43-66 тысячи каспийских тюленей, популяция которых с начала XX века сократилась на 77,5%.