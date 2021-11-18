Мастер маскировки: найдите крокодила на фото (и держите ухо востро в Австралии)

Австралиец Родни Фишер увлекается съемкой дикой природы. Среди его самых интересных фотографий – изображения гребнистого крокодила (Crocodylus porosus). Он нередко встречается в соленой воде, и это отражено в его варианте имени на английском языке: saltwater. Однако гребнистые крокодилы комфортно себя чувствуют и в пресных водоемах.

Эти рептилии нередко нападают на людей. Их мощные челюсти способны не только нанести опасный укус, но и удерживать крупных животных. 36 – 38 конических верхних зубов и 28 – 30 нижних не оставляют человеку шанса на выживание при атаке, и потому гребнистые крокодилы заслужили репутацию людоедов. В Австралии насчитывается от 100 000 до 200 000 взрослых особей. Чаще всего они проводят время, погрузившись в воду: на поверхности могут торчать высоко расположенные ноздри и глаза, либо же животное полностью скрывается из вида.