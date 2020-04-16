Мастера камуфляжа: сколько птиц на этой фотографии?

Дымчатые лягушкороты в длину достигают 35—53 см и могут весить до 680 г. Это самый тяжелый вид из всех козодоеобразных (Caprimulgiformes). В отличие от сов, ловящих добычу лапами, лягушкороты охотятся с помощью клюва, поэтому их конечности не такие сильные.

Еще одной отличительной чертой дымчатых лягушкоротов является покровительственная окраска: набор внешних признаков, позволяющий полностью сливаться с окружающим пейзажем. Замирая на фоне ствола дерева, эти птицы становятся незаметны для наблюдателя – и в том числе для насекомых. Все, что остается лягушкороту – это ждать, когда жертва пролетит мимо, и вовремя открыть клюв.

На фотографии, опубликованной австралийскими биологами, два дымчатых лягушкорота караулят добычу, сидя на обломке дерева.

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