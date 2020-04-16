Мастера камуфляжа: сколько птиц на этой фотографии?

Одна из правительственных природоохранных организаций Австралии, Parks Australia, на своем сайте рассказывает об исследовательской работе, которую ведут ученые. Изучая биоразнообразие в области Neds Corner Station на юго-востоке штата Виктория, специалисты насчитали здесь 100 видов птиц. И если заметить многих из них не составило труда, то рассмотреть дымчатого лягушкорота (Podargus strigoides), напротив, крайне сложно. Этот вид птиц, насчитывающий три подвида, встречается по всей Австралии и на острове Тасмания. Латинское название вида образовано от древнегреческих корней strix — «сова» и eidos — «похожий»: птицу действительно часто принимают за сову.
Дымчатые лягушкороты в длину достигают 35—53 см и могут весить до 680 г. Это самый тяжелый вид из всех козодоеобразных (Caprimulgiformes). В отличие от сов, ловящих добычу лапами, лягушкороты охотятся с помощью клюва, поэтому их конечности не такие сильные.
Еще одной отличительной чертой дымчатых лягушкоротов является покровительственная окраска: набор внешних признаков, позволяющий полностью сливаться с окружающим пейзажем. Замирая на фоне ствола дерева, эти птицы становятся незаметны для наблюдателя – и в том числе для насекомых. Все, что остается лягушкороту – это ждать, когда жертва пролетит мимо, и вовремя открыть клюв.
На фотографии, опубликованной австралийскими биологами, два дымчатых лягушкорота караулят добычу, сидя на обломке дерева.
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