Мата-мата: черепаха с крайне необычной внешностью

В бассейнах Амазонки и Ориноко в Южной Америке можно встретить бахромчатую черепаху, или мата-мата, отличающуюся весьма странным внешним видом. Её тело и панцирь покрыты бугорками, на голове имеются трубчатые выросты, похожие на «рога», а на подбородке есть пучки нитевидных усиков.

Эта необычная рептилия предпочитает постоянно находиться в пресной стоячей воде, из которой периодически высовывает голову, чтобы подышать. В своем месте обитания она питается беспозвоночными и рыбой, ловить которых ей помогает её внешний вид. Ведь голова черепахи, похожая на опавший лист, панцирь, по цвету и форме напоминающий кусок коры, а также усики и кожные бугорки на морде, которые сложно отличить от водной растительности, позволяют ей остаться незамеченной своей жертвой.

Как только рыба оказывается рядом со ртом бахромчатой черепахи, та открывает его как можно шире и буквально всасывает жертву вместе с водой. После чего закрывает рот, выпускает из него воду и проглатывает рыбу. Из-за особого строения рта мата-мата не способна разжевывать пищу.

Несмотря на то что черепахи этого вида предпочитают мутную, насыщенную полусгнившей растительностью и животными остатками воду, они крайне чувствительны к качеству воды, как в дикой природе, так и в неволе, и могут сильно пострадать от загрязняющих химических веществм, содержащихся в ней.

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