Мауна-Кеа – вулкан-рекордсмен Земли по относительной высоте

Конечно, речь идет об относительной высоте вулкана. По абсолютной высоте рекордсменом среди вулканов является Охос-дель-Саладо (6893 метра) в Чилийских Андах. Абсолютная высота вершины Мауна-Кеа достигает всего 4205 метров, однако океан скрывает массивную подводную часть. Поэтому если измерить вулкан Мауна-Кеа от основания до вершины, высота его превысит 10200 метров! Эверест, высота которого не дотягивает даже до девяти километров, кажется не таким уж и большим по сравнению с гавайским гигантом.

Несмотря на громадные размеры, склоны гавайских вулканов очень пологие. Дело в том, что базальтовая лава, которую извергают гавайские вулканы, очень жидкая и не может образовать конусовидные вулканические постройки, как, например, на Камчатке, где вулканы извергают вязкую лаву. Поэтому даже вершины вулканов на Гавайях представляют собой лавовые плато.

Любопытно, что вулкан Мауна-Лоа, сосед Мауна-Кеа, также является рекордсменом: это самый большой вулкан на земном шаре по объему слагающего его материала, если считать подводную и надводную части.

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