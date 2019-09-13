Медведь облюбовал заброшенную машину: видео из «Земли леопарда»

Проржавевший каркас автомобиля ГАЗ-66 остался на заповедной территории в результате хозяйственной деятельности XX века. Смотрители парка не знали о ней на протяжении долгого времени, а когда нашли, решили поставить рядом фотокамеру: это позволяет изучать взаимодействие представителей фауны с техногенными объектами. Ожидания полностью оправдались: фотоловушка запечатлела у кабины двух медведей, амурского тигра и несколько других лесных обитателей.
Чаще всего остатки грузовика посещал гималайский медведь. Он провел в кабине в общей сложности несколько часов, отдыхая, спасаясь от дождя и поедая добытую ранее пищу.
Гималайский, или белогрудый медведь (лат. Ursus thibetanus) в России обитает на юге Дальнего Востока. По величине он почти вдвое меньше бурого и отличается от него более стройным телосложением, тонкой остроносой мордой, большими округлыми ушами. Самцы этого вида 150–170 см длиной, высота в холке около 80 см, весят 120–140 кг. Самки заметно мельче. В отличие от бурого медведя, гималайский ведет полудревесный образ жизни: на деревьях он добывает корм, там же спасается от врагов и гнуса. Не удивительно, что кабина автомобиля была выбрана им в качестве укрытия.
Биолог добавляет, что любой заброшенный людьми предмет может выполнять функцию меточной площадки, где звери оставляют мочу и шерсть, обмениваясь информацией о своем виде, поле и возрасте. В метках могут содержаться самые разные важные сообщения: заявление о хозяйских правах на территорию или попытка найти себе пару.
Посмотрите, как метки оставляют дальневосточные леопарды.