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Природа

Медведицы держатся вблизи людей, чтобы спасти детенышей

National Geographic Россия
17 июня 2021
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Фото: Константин Шатенев
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Фото: Денис Будьков
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Фото: Денис Будьков
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Фото: Назарова Ирина
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Фото: Денис Будьков
Медведицы отводят своих детенышей ближе к людям, чтобы спасти медвежат от нападений самцов.

С мая по июль у самцов бурых медведей начинается брачный сезон. В стремлении продолжить род они готовы спариваться с каждой медведицей, которая встретится им на пути. В особенной опасности находятся самки с медвежатами. Медведица не сможет забеременеть до тех пор, пока она вскармливает детенышей. Именно поэтому самцы часто убивают медвежат, чтобы у медведицы прекратился период лактации и она снова могла иметь потомство. Более одной трети всех медвежат погибает в брачный период, и более 90% — в лапах и клыках разъяренных самцов.

Согласно исследованию (2016), опубликованному в журнале Proceedings of the Royal Society B, медведицы смогли найти способ защитить своих детенышей: они уводят их ближе к поселениям людей. До этого ученые предполагали, что медведи приближаются к людям в поисках пищи, рассказывает Сэм Стеярт (Sam Steyaert), ведущий автор исследования и биолог Норвежского университета естественных наук (Norwegian University of Life Sciences).

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