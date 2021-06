Медведицы держатся вблизи людей, чтобы спасти детенышей

С мая по июль у самцов бурых медведей начинается брачный сезон. В стремлении продолжить род они готовы спариваться с каждой медведицей, которая встретится им на пути. В особенной опасности находятся самки с медвежатами. Медведица не сможет забеременеть до тех пор, пока она вскармливает детенышей. Именно поэтому самцы часто убивают медвежат, чтобы у медведицы прекратился период лактации и она снова могла иметь потомство. Более одной трети всех медвежат погибает в брачный период, и более 90% — в лапах и клыках разъяренных самцов.

Согласно исследованию (2016), опубликованному в журнале Proceedings of the Royal Society B, медведицы смогли найти способ защитить своих детенышей: они уводят их ближе к поселениям людей. До этого ученые предполагали, что медведи приближаются к людям в поисках пищи, рассказывает Сэм Стеярт (Sam Steyaert), ведущий автор исследования и биолог Норвежского университета естественных наук (Norwegian University of Life Sciences).