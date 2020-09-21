Медвежата подрались прямо на крыльце чужого дома: видео

Глубокой ночью семья 45-летнего Педро Росаса, который проживал в густонаселенном городе Саут-Лйк-Тахо (Калифорния) проснулась от непонятного и громкого шума снаружи.
«Я услышал шум прямо за нашей дверью и сперва волновался, что кто-то хочет вломиться внутрь», — сказал Педро. «Когда мы проверили наши камеры видеонаблюдения, чтобы посмотреть, откуда шум, я был ошеломлен, увидев, как два медвежонка дерутся прямо на нашем придверном коврике».
Борьба, которую затеяли медвежата, была скорее очаровательна, чем страшна. Детеныши явно забавлялись, пока гуляли (однако это не помешало одному медвежонку в пылу борьбы спихнуть второго со ступенек лестницы). Через некоторое время появилась медведица, которая поднялась на крыльцу и прошла прямо между заигравшимися детенышами, будто желая утихомирить хулиганов. Однако они не обратили на это никакого внимания и продолжали бороться еще некоторое время, а после поспешили догнать удалившуюся вперед маму. Один из медвежат перед этим проявил любопытство к входной двери, принюхавшись к дверной ручке, но этим его любопытство и ограничилось — после он тоже растворился в ночной темноте.
«Медведи часто подходят к нашему дому, так как мы живем очень близко к горам, но мы никогда не видели их так близко от нашей входной двери», — говорит Педро. «Дети были ростом около метра, а мама — просто огромный медведь!» — добавил Педро.
Посмотрите, как резвятся амурские тигрята.