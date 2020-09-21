Медвежата подрались прямо на крыльце чужого дома: видео

Борьба, которую затеяли медвежата, была скорее очаровательна, чем страшна. Детеныши явно забавлялись, пока гуляли (однако это не помешало одному медвежонку в пылу борьбы спихнуть второго со ступенек лестницы). Через некоторое время появилась медведица, которая поднялась на крыльцу и прошла прямо между заигравшимися детенышами, будто желая утихомирить хулиганов. Однако они не обратили на это никакого внимания и продолжали бороться еще некоторое время, а после поспешили догнать удалившуюся вперед маму. Один из медвежат перед этим проявил любопытство к входной двери, принюхавшись к дверной ручке, но этим его любопытство и ограничилось — после он тоже растворился в ночной темноте.

«Медведи часто подходят к нашему дому, так как мы живем очень близко к горам, но мы никогда не видели их так близко от нашей входной двери», — говорит Педро. «Дети были ростом около метра, а мама — просто огромный медведь!» — добавил Педро.

Посмотрите, как резвятся амурские тигрята.