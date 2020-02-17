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Природа

Медвежата водят хоровод: удивительные фотографии

Анастасия Баринова
17 февраля 2020
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Фото: valtterimulkahainen/Instagram
Финский фотограф стал свидетелем необычной сцены.

Учитель физкультуры Валттери Мулкахайнен (Valtteri Mulkahainen) живет в финской области Кайнуу на востоке страны. Он увлекается фотографией и в свободное время отправляется на съемки природы. Несколько лет назад он наткнулся в лесу на семейство медведей, и эта встреча подарила ему незабываемые снимки.

Stop a fight ... by Valtteri Mulkahainen on 500px.com

Конечно, такая ситуация потенциально опасна: медведица воспринимает любой посторонний объект как угрозу и не остановится ни перед чем, чтобы защитить свое потомство. Кроме того, медведи очень осторожны и вообще стараются не попадаться на глаза человеку. Но Валттери, хоть и находился на расстоянии 50 метров от зверей, вел себя очень тихо и не помешал им заниматься своими делами (между прочим, очень интересными).

Dancing in a circle by Valtteri Mulkahainen on 500px.com

По словам фотографа, медвежата напоминали маленьких детей – они играли и резвились, устраивали шуточные бои, а в какой-то момент они одновременно встали на задние лапы и принялись толкать друг друга, что со стороны напоминало танец.

Finnish bears ... by Valtteri Mulkahainen on 500px.com

У медведей очень крепкие лапы, которые они используют и для передвижения, и для охоты. Эти животные также хорошие пловцы и альпинисты. По оценкам Финского института природных ресурсов, в настоящее время в стране живет до 2130 медведей.