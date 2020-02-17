Медвежата водят хоровод: удивительные фотографии

Конечно, такая ситуация потенциально опасна: медведица воспринимает любой посторонний объект как угрозу и не остановится ни перед чем, чтобы защитить свое потомство. Кроме того, медведи очень осторожны и вообще стараются не попадаться на глаза человеку. Но Валттери, хоть и находился на расстоянии 50 метров от зверей, вел себя очень тихо и не помешал им заниматься своими делами (между прочим, очень интересными).