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Природа

Меньше дельфинов и больше мусора: что сейчас представляет собой Черное море

22 ноября 2019
Дельфины
Фото: pxhere.com
Неприятная тенденция.

Пресс-служба Международного экологического фонда «Чистые моря» рассказала о результатах сентябрьской экспедиции «Полеты с дельфинами». Ученые исследовали море у российского побережья Кавказа – от Керченского пролива до Адлера.

Количество дельфинов в группах значительно уменьшилось – с нескольких сотен особей до 37 животных максимум. Это могло произойти из-за перераспределения кормовой базы. Рыба, которой питаются дельфины, мигрировала в другие районы Черного моря. Чтобы определить точные причины такого перераспределения, исследователи планируют изучить состояние популяции млекопитающих.

Согласно данным экспедиции, в море стало больше мусора. Ученые зафиксировали не только отдельно плавающие объекты (веревки, буи, куски рыболовных сеток, пластик), но и около 200 скоплений мусора в острова. Наибольшая концентрация мусора зарегистрирована в районе восточного центрального водоворота и на удалении около 50-60 км от побережья.

«К счастью, это пока не те гигантские мусорные острова, как, например, в Тихом океане. Но все же стоит задуматься, потому что убирать мусор в открытом море – очень дорогостоящий процесс. Пока есть единственный способ изменить эту ситуацию - перестать загрязнять планету», – генеральный директор фонда «Чистые моря» Василий Богословский.

Экспедиция проходила с 18 по 26 сентября на двухмоторном самолете-амфибии Ла-8. 

Задачами экспедиции «Полеты с дельфинами» стали наблюдение и подсчет единственных млекопитающих Черного моря – дельфинов. Последний раз такую оценку проводили в 80-е годы XX века.