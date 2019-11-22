Меньше дельфинов и больше мусора: что сейчас представляет собой Черное море

Пресс-служба Международного экологического фонда «Чистые моря» рассказала о результатах сентябрьской экспедиции «Полеты с дельфинами». Ученые исследовали море у российского побережья Кавказа – от Керченского пролива до Адлера.

Количество дельфинов в группах значительно уменьшилось – с нескольких сотен особей до 37 животных максимум. Это могло произойти из-за перераспределения кормовой базы. Рыба, которой питаются дельфины, мигрировала в другие районы Черного моря. Чтобы определить точные причины такого перераспределения, исследователи планируют изучить состояние популяции млекопитающих.

Согласно данным экспедиции, в море стало больше мусора. Ученые зафиксировали не только отдельно плавающие объекты (веревки, буи, куски рыболовных сеток, пластик), но и около 200 скоплений мусора в острова. Наибольшая концентрация мусора зарегистрирована в районе восточного центрального водоворота и на удалении около 50-60 км от побережья.