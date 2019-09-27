Мерцание сонного осьминога: видео

Сон человека состоит из нескольких фаз, и сновидения происходят в основном во время быстрой фазы. У рыб, амфибий и рептилий быстрой фазы сна обнаружено не было; у птиц она очень короткая и составляет не более 1%, тогда как у млекопитающих быстрый сон занимает 1/5 всей продолжительности сна. На основе этого специалисты полагают, что эти животные видят сны.
Изучая осьминога по имени Хайди (Heidi), ученые попытались ответить на вопрос, знакомы ли этим моллюскам сновидения. В период бодрствования осьминоги умело маскируются, сливаясь с морским дном или другим фоном – так они прячутся от хищников или караулят добычу.
Во время сна Хайди вела себя так, будто бы с ней что-то происходило в ответ на внешние раздражители: ее кожа меняла цвет от бледно-серого до белого, бежевого и даже пятнистого. Морские биологи полагают, что все это стало реакцией на сюжет сновидения.
Исследование велось в рамках съемки научно-популярного фильма Octopus: Making Contact («Осьминог: устанавливая контакт»), который 2 октября выйдет на американском канале PBS.
В 2012 году другая группа ученых изучала сон каракатиц, и тогда было замечено, что они также то проявляют состояние покоя, то начинают двигаться и менять окраску. Это позволяет пересмотреть утверждение о том, что у моллюсков фаз быстрого сна нет.