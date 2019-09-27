Мерцание сонного осьминога: видео

Сон человека состоит из нескольких фаз, и сновидения происходят в основном во время быстрой фазы. У рыб, амфибий и рептилий быстрой фазы сна обнаружено не было; у птиц она очень короткая и составляет не более 1%, тогда как у млекопитающих быстрый сон занимает 1/5 всей продолжительности сна. На основе этого специалисты полагают, что эти животные видят сны.



Изучая осьминога по имени Хайди (Heidi), ученые попытались ответить на вопрос, знакомы ли этим моллюскам сновидения. В период бодрствования осьминоги умело маскируются, сливаясь с морским дном или другим фоном – так они прячутся от хищников или караулят добычу.