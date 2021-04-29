Мерцающие седлоносные жабы не слышат своих голосов, но все равно кричат

В тропических лесах Бразилии обитают удивительные земноводные, которые у нас именуются седлоносными жабами, а в англоязычной биологии – тыквенными лягушками (потому что эти крохи и в самом деле кажутся кусочками тыквы, если не присматриваться). Жабы относятся к роду Brachycephalus, однако определить, сколько существует видов этих животных, непросто.

Однако этот показатель важен не только биологам для научных целей, но защитникам природы, стремящихся сохранить уникальных земноводных. На данный момент насчитывается 36 видов седлоносных жаб, но исследователи расходятся во мнениях по этому поводу. Разные популяции этих жаб очень похожи друг на друга, не говоря уже о том, что генетически они тоже отличаются незначительно.

Для того, чтобы определить разницу между видами, биологи используют комплексный подход, который включает в себя генетический анализ, анатомию и естественную историю, рассматривая всё – от скелетов земноводных до их брачных песен. Такой всесторонний анализ был проведен герпетологом Иваном Нуньесом, который на основании своих данных определил новый вид – Brachycephalus rotenbergae.