Мерцающие седлоносные жабы не слышат своих голосов, но все равно кричат

В тропических лесах Бразилии обитают удивительные земноводные, которые у нас именуются седлоносными жабами, а в англоязычной биологии – тыквенными лягушками (потому что эти крохи и в самом деле кажутся кусочками тыквы, если не присматриваться). Жабы относятся к роду Brachycephalus, однако определить, сколько существует видов этих животных, непросто.
Однако этот показатель важен не только биологам для научных целей, но защитникам природы, стремящихся сохранить уникальных земноводных. На данный момент насчитывается 36 видов седлоносных жаб, но исследователи расходятся во мнениях по этому поводу. Разные популяции этих жаб очень похожи друг на друга, не говоря уже о том, что генетически они тоже отличаются незначительно.
Для того, чтобы определить разницу между видами, биологи используют комплексный подход, который включает в себя генетический анализ, анатомию и естественную историю, рассматривая всё – от скелетов земноводных до их брачных песен. Такой всесторонний анализ был проведен герпетологом Иваном Нуньесом, который на основании своих данных определил новый вид – Brachycephalus rotenbergae.
Эта жаба тыквенного цвета имеет округлую морду, темные пятна на частях черепа и особый акустический профиль голоса, который отличает ее от сородичей других видов. Brachycephalus rotenbergae редко селится у кромки воды и в основном активна в течение дня на лесной подстилке.
Как и другие седлоносные жабы, представители нового вида светятся неоново-зеленым светом в ультрафиолете. Ученые до сих пор не могут точно определить, для чего им нужна такая способность.
Еще одна странная особенность – их брачный зов. Считается, что эти жабы из-за своего крошечного размера не способны слышать высокие голоса сородичей и других жаб. Тем не менее, несмотря на глухоту, они продолжают квакать. Нуньес считает, что со временем это рудиментарное поведение исчезнет.
Исследователи верят, что новому виду пока не грозит исчезновение, однако ситуация может измениться. Главной угрозой для седлоносных жаб являются дикие кабаны, которые нарушают целостность верхнего слоя почвы и вредят среде обитания земноводных.
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