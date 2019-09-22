Мертвое оренбургское море

Это солеиспарители, оставшиеся после закрытия в 2012 году огромного Южно-Уральского никелевого комбината. 16 участков земли, общей площадью 323 гектара, были заполнены водой, чтобы соли растворялись, а потом естественным образом испарялись. Сегодня вода высохла, соль разносит ветром по округе, местные жители говорят, что время от времени вкус соли чувствуется на губах. Как выяснили местные экологи, в составе этих отходов производства комбината – тенардит и мирабилит, сульфаты, наносящие вред окружающей среде. Переписка активистов с Министерством природных ресурсов и экологии России длится с 2015 года. Власти признают, что химические вещества на объекте хранятся с нарушениями. Например, в ответе из Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды говорится: «Остановка деятельности комбината обострила проблемы состояния окружающей среды, связанные со значительными объемами накопленных и размещенных отходов». В 2014 году решением суда владельцев комбината призвали вывести из эксплуатации солеиспарители и провести рекультивацию земель, но с тех пор дело так и не сдвинулось с места.
По данным экологов, у комбината несколько объектов для размещения отходов – солеиспарители, соленакопители и шлакоотвал, где хранится в общей сложности более 125 миллионов тонн отходов, накопленных за 74 года работы предприятия.
«Предприятию проще платить мизерные – обычно не больше 100–200 тысяч рублей – штрафы, чем рекультивировать объект, – объясняет один из экологов-энтузиастов Александр Мишин и продолжает: – Ведь примерная цена рекультивации – от 50 миллионов до 1 миллиарда рублей, в зависимости от применяемой технологии».
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