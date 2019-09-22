Мертвое оренбургское море

«Предприятию проще платить мизерные – обычно не больше 100–200 тысяч рублей – штрафы, чем рекультивировать объект, – объясняет один из экологов-энтузиастов Александр Мишин и продолжает: – Ведь примерная цена рекультивации – от 50 миллионов до 1 миллиарда рублей, в зависимости от применяемой технологии».

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