Метеорологи обещают России «розовую» зиму

Регионы ЦФО ждет более теплый декабрь чем обычно. Январь принесёт с собой умеренные морозы на север Европейской части России, Урал и Западную Сибирь. Февраль будет достаточно тёплым для всего Центрального округа и Европейской части России. Непривычно высокие температуры в феврале 2020 года будут и на востоке страны. Лишь на Камчатке прогнозируется более холодная, чем обычно, погода.



Количество осадков будет близким к обычным значениям за исключением юга Европейской части России, где возможен их дефицит, а также Таймыра и Западной Сибири, где, напротив, прогнозируется их избыток.

По данным Гидрометцентра устойчивый снежный покров в Московском регионе обычно устанавливается в конце ноября. «Заранее утверждать, когда это произойдет, невозможно», — напомнил Вильфанд, — «Прогноз осадков — это большая научная проблема, над которой бьются ученые всего мира. Если температуру воздуха можно с высокой точностью предсказать за 5-7 дней, то с осадками все сложнее: они проходят неравномерно, и точность прогноза невысока — не более 3-4, иногда 5 суток».