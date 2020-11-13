Между Африкой и Южной Америкой создадут самую большую охраняемую морскую зону в Атлантике

Вокруг одного из самых удаленных населенных островов в мире, в центре южной части Атлантического океана будет создана четвертая по величине в мире и самая большая в Атлантике охраняемая морская зона. Ее общая площадь составит 687 245 квадратных километров.

Центром морского заповедника станет архипелаг Тристан-да-Кунья, состоящий из четырех островов. Он находится в точке в 2879 километрах от Кейптауна и в 3923 километрах от Монтевидео. Правительство Тристан-да-Кунья объявило, что 90 процентов вод вокруг цепи островов станут «запретной зоной», в которой запрещены рыболовство, добыча полезных ископаемых и другие добывающие виды деятельности.

По словам специалистов по охране природы, это не только поможет поддержать небольшой промысел омаров за пределами заповедника, но и защитит места нагула для десятков миллионов морских птиц, обитающих на островах, таких как желтоклювый альбатрос (Thalassarche chlororhynchos) и хохлатый пингвин (Eudyptes chrysocome), а также среду обитания для тюленей, акул и китов.