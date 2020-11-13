Между Африкой и Южной Америкой создадут самую большую охраняемую морскую зону в Атлантике
Вокруг одного из самых удаленных населенных островов в мире, в центре южной части Атлантического океана будет создана четвертая по величине в мире и самая большая в Атлантике охраняемая морская зона. Ее общая площадь составит 687 245 квадратных километров.
Центром морского заповедника станет архипелаг Тристан-да-Кунья, состоящий из четырех островов. Он находится в точке в 2879 километрах от Кейптауна и в 3923 километрах от Монтевидео. Правительство Тристан-да-Кунья объявило, что 90 процентов вод вокруг цепи островов станут «запретной зоной», в которой запрещены рыболовство, добыча полезных ископаемых и другие добывающие виды деятельности.
По словам специалистов по охране природы, это не только поможет поддержать небольшой промысел омаров за пределами заповедника, но и защитит места нагула для десятков миллионов морских птиц, обитающих на островах, таких как желтоклювый альбатрос (Thalassarche chlororhynchos) и хохлатый пингвин (Eudyptes chrysocome), а также среду обитания для тюленей, акул и китов.
Новая охраняемая территория присоединится к британской программе «Голубой пояс», которая на сегодняшний день обеспечивает охрану 7 миллионов квадратных километров морских экосистем по всему миру. Это достижение стало результатом сотрудничества между правительствами Тристан-да-Кунья и Великобритании, а также инициативы «Нетронутые моря» Национального географического общества.
Энди Исааксон, автор статьи 2014 года, опубликованной в журнале National Geographic Traveler, описал архипелаг Тристан-да-Кунья — или просто Тристан, как его часто называют, — как смесь Шотландии и калифорнийского Биг-Сура.
На главном острове находится действующий вулкан, который зимой покрывается снегом и отмечен крутыми скалами, где альбатросы строят свои гнезда. Вдоль пляжей располагаются колонии тюленей и пингвинов, а недалеко от них находятся леса золотых водорослей. На островах растет только один вид деревьев — Рhylica arborea.
Около 245 человек шотландского, американского, голландского и итальянского происхождения живут в единственной деревне Тристана, называемой Эдинбургом семи морей.
Считается, что северные острова архипелага в 1506 году открыл мореплаватель из Португалии Триштан да Кунья. Он назвал их своим именем, но на берег он не высаживался. Первым поселенцем на острове стал в 1810 году уроженец Массачусетса американец Джонатан Ламберт, умерший в 1812 году. Он объявил себя суверенным правителем и единственным обладателем прав на архипелаг, назвав свое государство Острова Ренфрешмент.
В 1816 году Великобритания аннексировала острова, разместив на нем военный гарнизон. До открытия Суэцкого канала архипелаг имел стратегическое значение в связи с его расположением на пути из Европы и Америки в Индийский океан.
Потомки британских военных, а также моряков из некоторых других стран на протяжении многих лет населяют Тристан, разводя овец, выращивая картофель и вылавливая омаров.
Малочисленность населения островов способствует процветанию дикой природы. По словам Джонатан Холла, главы британского подразделения заморских территорий. в Королевском обществе защиты птиц (RSPB), каждый вечер небо на острове «кажется черным от дыма, из-за спускающихся птиц».
Во время экспедиции 2017 года по исследованию архипелага ученые из National Geographic Pristine Seas также обнаружили возле островов мигрирующих синих акул (Prionace glauca), которые активно вылавливаются из-за их плавников.
Каким бы отдаленным архипелаг ни был, обитатели Тристан-да-Кунья не находятся в полной безопасности. Инвазивные мыши, приносимые проплывающими кораблями, служат причиной гибели около двух миллионов птиц в год. На 2021 года намечена первая программа их ликвидации.
Как отмечают в RSPB, в регионе были замечены суда нелегального рыболовства. В отчете Pristine Seas за 2017 год использовались спутниковые данные для отслеживания рыболовных судов в этом районе с 2014 по 2016 годы. Похоже, что большинство из 253 зарегистрированных судов проходили через него, но 11 показали активность, соответствующую рыболовству.
По словам Холла, под защитой программы «Голубой пояс» Тристан-да-Кунья получит больше ресурсов для патрулирования своих вод на предмет незаконной рыболовной деятельности.
Морские охраняемые территории (МОР) рассматриваются экспертами как важнейший элемент для сохранения природы. Исследования доказали, что МОР защищают запасы продовольствия за счет увеличения улова.
Промысел, который не нарушают, вызывает «побочный эффект», при котором изобилие рыбы из охраняемого района «перетекает» в горячие точки рыболовства. Исследование показало, что расширение существующей сети охраняемых территорий всего на 5 процентов может увеличить мировой вылов рыбы как минимум на 20 процентов.
Около 8 процентов мирового океана обозначены как МОР, но только 2,6 процента полностью закрыты для рыболовства.
Национальное географическое общество призывает защитить 30 процентов океана. Это позволит как обеспечить обильные запасы рыбы, так и защитит виды, находящиеся под угрозой исчезновения.
По словам Салы, такие территории, как вокруг Тристана, должны появиться во многих частях света, но миру также нужны небольшие МОР на территориях с активным коммерческим рыболовством, таких как в США и Средиземноморье.
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