Мезоамериканское чудо

В манграх восточного побережья Центральной Америки, на краю Мезоамериканского рифа, мир четко поделен — на подводный и надводный. Заглушив моторы и отогнав лодку шестом с жаркого апрельского солнца в лесную тень, мы с моим товарищем, морским биологом Уиллом Хейманом, разглядывали незамысловатый надводный пейзаж. Мы оказались в одном из самых простых тропических лесов мира, где, как правило, растет единственный вид — ризофора, или красная мангра. Высокая соленость вод, штормовые волны и бедный кислородом донный ил не дают развиться растительности, поэтому под лесным пологом взгляду некуда было упасть. Местами встречались орхидеи, реже — лианы. Стайка манящих крабов охраняла свои норки. К стволу дерева приклеился мангровый краб. На насест из корней взгромоздилась трехцветная цапля.

Я перегнулся через борт лодки, чтобы взять пробу ила у самых корней, а заодно подобрать керамические черепки. Когда-то здесь процветала древняя цивилизация майя. Я подумывал умыкнуть сувенир в кармане — не убудет. «Посмотрел — положи», — строго сказал Хейман. Всплеск воды от черепка — и вот мы уже работаем шестами, толкая лодку туда, где под спокойной гладью нас ждут настоящие чудеса подводного мира.

У воды лесные корни тянутся вниз, разветвляясь и обрастая пучками водорослей, как косматой бородой. Их окружают грациозные офиуры, массивные морские звезды, маленькие прозрачные вазочки фильтраторов оболочников, или туникат, в оранжевых, фиолетовых или белых «туниках», а также мягкие кораллы, устрицы и губки самых разных цветов.