Микробы в океанских глубинах могут производить кислород в полной темноте

Для большей части жизни на Земле солнечный свет необходим для производства кислорода. В основном он вырабатывается растениями, водорослями и цианобактериями с помощью фотосинтеза, но есть и исключения из этого правила.

Исследователи выяснили, что микроб под названием Nitrosopumilus maritimus и несколько его двоюродных братьев-архей, окисляющих аммиак (AOA), способны выживать в темных, обедненных кислородом средах, производя кислород самостоятельно. Они делают это, используя биологический процесс, который раньше никогда не наблюдался.

Хотя ранее было установлено, что эти микробы могут жить в среде с дефицитом кислорода, оставалось неясным, как это им удается. Этот вопрос послужил источником вдохновения для нового исследования.